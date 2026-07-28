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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापेपर लीक बिल पर संसद में सरकार और विपक्ष में आर-पार, ये रही वक्ताओं की लिस्ट

पेपर लीक बिल पर संसद में सरकार और विपक्ष में आर-पार, ये रही वक्ताओं की लिस्ट

लोकसभा में आज प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन बिल पर चर्चा होगी. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे. एनडीए और विपक्ष के कई प्रमुख नेता बहस में हिस्सा ले सकते हैं.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 28 Jul 2026 01:42 PM (IST)
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लोकसभा में मंगलवार (28 जुलाई 2026) को  दोपहर 2 बजे से पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल पर चर्चा शुरू होगी. यह बिल परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और नकल जैसे मामलों को रोकने के लिए बनाए गए लॉ में अमेंडमेंट से जुड़ा है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में इस बिल के प्रमुख प्रावधानों को पेश करेंगे और सरकार की ओर से इसका पक्ष रखेंगे. सरकार का कहना है कि संशोधित कानून के जरिए पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के मामलों पर और सख्ती से कार्रवाई की जा सकेगी.

इस महत्वपूर्ण चर्चा में NDA की ओर से कई सीनियर सांसद भाग ले सकते हैं. BJP की तरफ से बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, शशांक मणि त्रिपाठी, भोला सिंह, संजय जायसवाल और विष्णु दत्त शर्मा के बोलने की संभावना है. NDA के सहयोगी दलों की ओर से भी कई सांसद चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं. अपना दल (S) की अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय लोक दल (RLD) के चंदन चौहान, शिवसेना (शिंदे गुट) के श्रीकांत शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सुनील तटकरे और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के लावू कृष्णा चर्चा में भाग ले सकते हैं.

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NDA की ओर से नेताओं के नाम चर्चा

सूत्रों के अनुसार, NDA की ओर से लगभग 12 नेताओं के नाम चर्चा के लिए तय किए गए हैं. इनमें बीजेपी के बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, शशांक मणि त्रिपाठी और अनुराग ठाकुर प्रमुख हैं. सहयोगी दलों की ओर से श्रीकांत शिंदे, अरुण भारती, आलोक सुमन और अनुप्रिया पटेल भी अपनी बात रख सकते हैं. इसके अलावा NCPI की शर्मिला सरकार के भी चर्चा में भाग लेने की संभावना है. अगर सदन में समय मिला तो मिताली बाग भी बहस में हिस्सा ले सकती हैं.

विपक्ष की ओर से कौन से नेता लेंगे भाग?

विपक्ष की ओर से भी कई बड़े नेताओं के बोलने की संभावना है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल और गौरव गोगोई प्रमुख वक्ताओं में शामिल हो सकते हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव और NCP (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले भी इस बिल पर विपक्ष का पक्ष रख सकती हैं. लोकसभा में होने वाली यह चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि हाल के महीनों में देशभर में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और एग्जाम इरेगुलेरिटी के आरोपों को लेकर बड़े आंदोलन और राजनीतिक बहस देखने को मिली है. ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों इस बिल पर अपने-अपने तर्क सदन में रखेंगे.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Paper Leak Law LOK SABHA Public Examinations Amendment Bill
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