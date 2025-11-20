बेंगलुरु से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहा एक मां ने पूजा के दौरान अपनी ही बेटी की हत्या करने की कोशिश की और बाद में खुद का भी गला रेत लिया. शुरुआती क्षणों में मामला ह्यूमन सेक्रिफाइस जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद का गंभीर रूप बताया है. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह घटना बेंगलुरु के थनीसन्द्रा मेन रोड स्थित हरिहरेश्वर मंदिर में बुधवार सुबह घटी. मंदिर ट्रस्टी के अनुसार, सुबह करीब 7:15 बजे उन्हें फोन पर बताया गया कि मंदिर परिसर में एक महिला पर हमला हुआ है. ट्रस्टी तुरंत वहां पहुंचे और गणेश मंदिर के पास एक महिला को खून से लथपथ अवस्था में पाया. उसकी गर्दन पर गहरी चोट थी. मौके से खून के धब्बों वाले दो धारदार हथियार बरामद हुए.

पुलिस की शुरुआती जांच

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि घायल महिला 28 वर्षीय रम्या है और हमला उनकी ही मां सुजाता ने किया. सुजाता रोज़ सुबह पूजा के लिए मंदिर आती थीं. रम्या की शादी हो चुकी थी और वह आनेकल में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन हाल ही में विवाद के बाद वह अपनी मां के घर लौट आई थी. इसके बाद दोनों रोज साथ में मंदिर आते थे. बुधवार सुबह भी दोनों पूजा करने पहुंचीं.

पुलिस के मुताबिक, जब रम्या पूजा कर रही थी, तभी उसकी मां सुजाता ने अचानक धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर दिया. यह घटना सुबह 5 से 6 बजे के बीच हुई. हमले के बाद सुजाता ने खुद पर भी हमला किया. फिलहाल मां और बेटी दोनों अचेत अवस्था में हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों में से किसी एक के होश में आने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक बात का पता चलेगा.

ये भी पढ़ें: कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग