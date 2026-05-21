POCSO केस में साई भागीरथ ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम, कोर्ट में कहा- 'अब याचिका बेमानी...'

बंडी साई भागीरथ POCSO केस मामले में अचानक हैरान करने वाला मोड़ आया है, जिसमें साई भागीरथ ने अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली. पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज POCSO मामले में बंडी साई भागीरथ द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली गई है. उनके वकील ने तेलंगाना हाई कोर्ट रजिस्ट्री को एक पत्र सौंपकर बताया कि यह याचिका अब बेमानी हो गई है.

भागीरथ को पिछले शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था. इस मामले में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं. उनकी गिरफ़्तारी के बाद, उनके वकील एन. नवीन कुमार ने रजिस्ट्री को सूचित किया कि ज़मानत याचिका पर अदालत को अब कोई और आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी.

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हाई कोर्ट द्वारा अनुरोध खारिज

इस याचिका पर पहले जस्टिस टी. माधवी देवी ने सुनवाई की थी. सुनवाई शुक्रवार, 21 तारीख की देर रात तक चली. जज ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और इसे 21 मई के लिए निर्धारित किया था. उस समय, भागीरथ के वकील ने फ़ैसला आने तक गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने का अनुरोध किया था. जस्टिस माधवी देवी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने टिप्पणी की कि पीड़िता के बयान में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी.

आरोपी का आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी

कोई राहत न मिलने पर, भागीरथ ने शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने इस मामले के संबंध में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया. गिरफ़्तारी हो जाने के बाद उनके वकील ने एक पत्र के साथ हाई कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया. पत्र में बताया गया था कि अग्रिम ज़मानत याचिका अब बेमानी हो गई है, क्योंकि आरोपी पहले ही हिरासत में है. इसमें रजिस्ट्री से अनुरोध किया गया था कि इस मामले को याचिका वापसी की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए.

याचिका का कानूनी आधार समाप्त

अब इस मामले को गुरुवार को जस्टिस टी. माधवी देवी के समक्ष "याचिका वापसी" श्रेणी के तहत रखा गया है. उम्मीद है कि जज औपचारिक रूप से याचिका वापस लेने की अनुमति दे देंगी. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार आरोपी के गिरफ़्तार हो जाने के बाद, गिरफ़्तारी-पूर्व ज़मानत याचिका का कानूनी आधार अपने आप समाप्त हो जाता है. हालांकि, अदालत रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए याचिका वापसी को अभी भी रिकॉर्ड में दर्ज करती है.

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