हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBreaking News: POCSO केस में साई भागीरथ ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम, कोर्ट में कहा- 'अब याचिका बेमानी...'

Breaking News: POCSO केस में साई भागीरथ ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम, कोर्ट में कहा- 'अब याचिका बेमानी...'

POCSO केस में गिरफ्तारी के बाद बंडी साई भागीरथ ने अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली. अब हाई कोर्ट में इस मामले को याचिका वापसी के तौर पर सुना जाएगा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 21 May 2026 12:17 PM (IST)
Preferred Sources

बंडी साई भागीरथ POCSO केस मामले में अचानक हैरान करने वाला मोड़ आया है, जिसमें साई भागीरथ ने अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली. पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज POCSO मामले में बंडी साई भागीरथ द्वारा दायर अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली गई है. उनके वकील ने तेलंगाना हाई कोर्ट रजिस्ट्री को एक पत्र सौंपकर बताया कि यह याचिका अब बेमानी हो गई है.

भागीरथ को पिछले शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया था. इस मामले में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं. उनकी गिरफ़्तारी के बाद, उनके वकील एन. नवीन कुमार ने रजिस्ट्री को सूचित किया कि ज़मानत याचिका पर अदालत को अब कोई और आदेश देने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी.

यह भी पढ़ें : संकट के बीच PM मोदी आज करेंगे बड़ी मीटिंग, मंत्रियों को दिल्ली न छोड़ने का आदेश, क्या होने वाला है

हाई कोर्ट द्वारा अनुरोध खारिज

इस याचिका पर पहले जस्टिस टी. माधवी देवी ने सुनवाई की थी. सुनवाई शुक्रवार, 21 तारीख की देर रात तक चली. जज ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और इसे 21 मई के लिए निर्धारित किया था. उस समय, भागीरथ के वकील ने फ़ैसला आने तक गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने का अनुरोध किया था. जस्टिस माधवी देवी ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने टिप्पणी की कि पीड़िता के बयान में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी.

आरोपी का आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी

कोई राहत न मिलने पर, भागीरथ ने शनिवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने इस मामले के संबंध में उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ़्तार कर लिया. गिरफ़्तारी हो जाने के बाद उनके वकील ने एक पत्र के साथ हाई कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया. पत्र में बताया गया था कि अग्रिम ज़मानत याचिका अब बेमानी हो गई है, क्योंकि आरोपी पहले ही हिरासत में है. इसमें रजिस्ट्री से अनुरोध किया गया था कि इस मामले को याचिका वापसी की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाए.

याचिका का कानूनी आधार समाप्त

अब इस मामले को गुरुवार को जस्टिस टी. माधवी देवी के समक्ष "याचिका वापसी" श्रेणी के तहत रखा गया है. उम्मीद है कि जज औपचारिक रूप से याचिका वापस लेने की अनुमति दे देंगी. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार आरोपी के गिरफ़्तार हो जाने के बाद, गिरफ़्तारी-पूर्व ज़मानत याचिका का कानूनी आधार अपने आप समाप्त हो जाता है. हालांकि, अदालत रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए याचिका वापसी को अभी भी रिकॉर्ड में दर्ज करती है.

यह भी पढ़ें : ट्विशा शर्मा केस में ऑडियो बम- 'कुछ लोग दिमाग बेचकर कमाते हैं, कुछ लोग शरीर...' भाई और सास में क्या हुई बातचीत

Published at : 21 May 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Telangana High Court POCSO Case TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Breaking News: POCSO केस में साई भागीरथ ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम, कोर्ट में कहा- 'अब याचिका बेमानी...'
POCSO केस में साई भागीरथ ने क्यों उठाया ये बड़ा कदम, कोर्ट में कहा- 'अब याचिका बेमानी...'
इंडिया
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
'आग से मत खेलो, कुर्बानी तो होगी, गाय, बकरे...', CM शुभेंदु को हुमायूं कबीर ने दी चेतावनी
इंडिया
Political Storm: 'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
'सबको वर्क फ्रॉम होम और खुद...', पीएम मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी तो भड़की कांग्रेस नेता
इंडिया
Explained: 5 देशों की यात्रा से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Explained: 5 देशों से क्या लेकर लौटे PM मोदी? आपकी जेब, नौकरियों और सुरक्षा पर भी पड़ेगा असर
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget