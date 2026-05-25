उत्तराखंड के बाद अब इस राज्य में लागू होगा UCC, सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल

असम विधानसभा में 25 मई (सोमवार) को हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने यूसीसी बिल पेश किया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार (13 मई) को ही घोषणा कर दी थी कि राज्य सरकार 25 मई को सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करेगी.

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