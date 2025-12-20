'कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही...', SIR के मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एयरपोर्ट टर्मिनल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया. उन्होंने भाषण में एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने शनिवार को कहा, भारत के चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू की है. इसका मकसद घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रियाओं से दूर रखना है. लेकिन कुछ देशविरोधी ताकतें उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं. केंद्र घुसपैठ रोकने के लिए अहम कदम उठा रही है.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के शासनकाल को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि वह दशकों तक असम और पूर्वोत्तर की अनदेखी करने की कांग्रेस की गलतियों में सुधार कर रहे हैं.

कांग्रेस ने असम - पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का पाप किया

पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस सरकार ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का पाप किया था. देश को एकता, सुरक्षा और अखंडता की कीमत चुकानी पड़ी. कांग्रेस सरकार के दौरान दशकों तक हिंसा का दौर फलता-फूलता रहा. सिर्फ 10-11 सालों में हम इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पूर्वोत्तर के जिन जिलों को हिंसा प्रभावित माना जाता था, वे आज एस्पिरेशनल जिलों के रूप में डेवलप किये जा रहे हैं.'

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की तरफ से की गई गलतियों को सुधार रही है. कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को सुरक्षा दी. इन्होंने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया. इससे असम की सुरक्षा और पहचान को ही खतरा पैदा हो गया.

नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, सीएम सरमा भी रहे मौजूद

असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. नई इमारत का दौरा भी किया. इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे. एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को 13.1 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी लागत करीबन 4 हजार करोड़ रुपए आई है.