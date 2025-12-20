हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही...', SIR के मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

'कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही...', SIR के मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

असम में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 20 Dec 2025 09:11 PM (IST)
दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एयरपोर्ट टर्मिनल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया. उन्होंने भाषण में एसआईआर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने शनिवार को कहा, भारत के चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू की है. इसका मकसद घुसपैठियों को चुनावी प्रक्रियाओं से दूर रखना है. लेकिन कुछ देशविरोधी ताकतें उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हैं. केंद्र घुसपैठ रोकने के लिए अहम कदम उठा रही है.

अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस के शासनकाल को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि वह दशकों तक असम और पूर्वोत्तर की अनदेखी करने की कांग्रेस की गलतियों में सुधार कर रहे हैं. 

कांग्रेस ने असम - पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का पाप किया  
पीएम मोदी ने कहा, 'कांग्रेस सरकार ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का पाप किया था. देश को एकता, सुरक्षा और अखंडता की कीमत चुकानी पड़ी. कांग्रेस सरकार के दौरान दशकों तक हिंसा का दौर फलता-फूलता रहा. सिर्फ 10-11 सालों में हम इसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. पूर्वोत्तर के जिन जिलों को हिंसा प्रभावित माना जाता था, वे आज एस्पिरेशनल जिलों के रूप में डेवलप किये जा रहे हैं.'

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की तरफ से की गई गलतियों को सुधार रही है. कांग्रेस ने उन घुसपैठियों को सुरक्षा दी. इन्होंने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया. इससे असम की सुरक्षा और पहचान को ही खतरा पैदा हो गया.

नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन, सीएम सरमा भी रहे मौजूद
असम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. नई इमारत का दौरा भी किया. इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे. एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग को 13.1 मिलियन यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी लागत करीबन 4 हजार करोड़ रुपए आई है. 

Published at : 20 Dec 2025 09:11 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के...', भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के...', भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान
इंडिया
‘मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया...’, सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
‘मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया...’, सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
बॉलीवुड
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख आदित्य धर की फैन हुईं कंगना रनौत
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख बोलीं कंगना रनौत
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
वीडियोज

योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Cough Syrup Scam: योगी अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार? | UP Politics
Cough Syrup Scam: लाइव डिबेट में आपस में भिड़े SP-SBSP प्रवक्ता, एक-दूसरे की खोल डाली पोल! | CM Yogi
Cough Syrup Scam: कोडीन कफ सिरप मामले में आरोपियों पर कार्रवाई का इंतजार, क्या कर कही है सरकार
Cough Syrup Scam: अवैध दवाओं के सिंडिकेट पर मौन क्यों CM Yogi? वरिष्ठ पत्रकार ने खोली पोल | UP
फोटो गैलरी

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के...', भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान
'राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के...', भदोही में अपर्णा यादव का विवादित बयान
इंडिया
‘मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया...’, सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
‘मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया...’, सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला
बॉलीवुड
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख आदित्य धर की फैन हुईं कंगना रनौत
'खूब कुटाई करो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों की...', 'धुरंधर' देख बोलीं कंगना रनौत
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
Petrol Diesel Expiry Date: क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर
क्या पेट्रोल और डीजल की भी होती है एक्सपायरी, जानें कब तक कर सकते हैं स्टोर
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मौत बनकर दौड़ी कार, यूटर्न पर स्कूटी को मारी टक्कर- सड़क किनारे खड़े शख्स की आई शामत
सड़क पर मौत बनकर दौड़ी कार, यूटर्न पर स्कूटी को मारी टक्कर- सड़क किनारे खड़े शख्स की आई शामत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
