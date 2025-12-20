असम के होजाई जिले में शुक्रवार (19 दिसंबर 2025) की देर रात हाथियों का एक झुंड सायरंग-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया जिससे 7 हाथियों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया. वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के 5 डिब्बे और इंजन भी पटरी से उतर गए. शुरू में सभी 8 हाथियों के मारे जाने की सूचना मिली थी, हालांकि बाद में कहा गया कि उनमें से एक घायल पाया गया. मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर शोक जाहिर किया.

उन्होंने लिखा कि आज सुबह एक दुखद ट्रेन दुर्घटना में 7 हाथियों तीन वयस्क और चार शावक की मृत्यु से अत्यंत दुखी हूं. मैंने वन विभाग को इस बेहद चिंताजनक दुर्घटना की विस्तृत जांच करने और विशेष रूप से कम दृश्यता वाले मौसमों के दौरान हमारे वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है.

मामले से संबंधित अधिकारियों ने बताया मृत सातों हाथियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और घायल हाथी का इलाज स्थानीय पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है. कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं.’’पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (NFR) के मुख्य प्रवक्ता कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि यह दुर्घटना लामडिंग मंडल के अंतर्गत जमुनामुख-कामपुर खंड में हुई. यह क्षेत्र गुवाहाटी से करीब 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. उन्होंने दावा किया कि दुर्घटना उस स्थान पर हुई जो हाथियों के लिए निर्धारित गलियारा नहीं है. शर्मा ने कहा, ‘‘हाथियों के झुंड को देखकर ट्रेन चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाए. फिर भी, हाथी ट्रेन की चपेट में गए.''

गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई

NFR के प्रवक्ता ने बताया कि प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को अस्थायी रूप से अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली सीट पर समायोजित किया गया है और ट्रेन सुबह छह बजकर 11 मिनट पर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गई. हालांकि, प्रभावित डिब्बों को घटना स्थल पर ही छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि गुवाहाटी में ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे जिनमें यात्रियों को समायोजित किया जाएगा और उसके बाद ट्रेन अपनी यात्रा फिर से शुरू करेगी. शर्मा ने बताया कि प्रभावित खंड से गुजरने वाली ट्रेनों को अप लाइन से गुजारा जा रहा है और रेल यातायात की बहाली का काम जारी है. सायरंग-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिजोरम के सायरंग (आइजोल के पास) को आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) से जोड़ती है.

