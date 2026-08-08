मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET पेपर लीक के बाद NTA का एक्शन, उठाया ये बड़ा कदम

NEET पेपर लीक के बाद NTA का एक्शन, उठाया ये बड़ा कदम

NTA अब सिर्फ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नहीं रहना चाहती, बल्कि परीक्षा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और पूरे परीक्षा तंत्र की निगरानी के लिए एक प्रोफेशनल और संस्थागत व्यवस्था खड़ी करना चाहती है.

Written By : अजातिका सिंह |  Updated at : 08 Aug 2026 08:51 PM (IST)
Preferred Sources

NEET-UG समेत देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार सवाल उठे हैं. खासकर NEET पेपर लीक के मामलों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की साख को गंभीर झटका पहुंचाया. इसी पृष्ठभूमि में NTA ने अब अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. 

एजेंसी ने तीन सीनियर पदों - जनरल मैनेजर (विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक), जनरल मैनेजर (इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी/CISO) और जनरल मैनेरेज ( टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशन) के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन तीनों पदों को देखें तो साफ संकेत मिलता है कि NTA अब सिर्फ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नहीं रहना चाहती, बल्कि परीक्षा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और पूरे परीक्षा तंत्र की निगरानी के लिए एक प्रोफेशनल और संस्थागत व्यवस्था खड़ी करना चाहती है.

GM-विजिलेंस का क्या काम?

सबसे जरूरी पद जनरल मैनेजर,विजिलेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक का है. इस अधिकारी का काम केवल पेपर लीक होने के बाद जांच करना नहीं होगा, बल्कि परीक्षा से पहले ही जोखिम का आकलन करना, संदिग्ध नेटवर्क पर नजर रखना, कोचिंग माफिया और संगठित नकल गैंग की पहचान करना, डिजिटल फॉरेंसिक के जरिए सबूत जुटाना और CBI, IB, ED, साइबर सेल और राज्य पुलिस जैसी एजेंसियों के साथ तालमेल बनाना होगा. यानी NTA पहली बार अपने भीतर एक समर्पित जांच और इंटेलिजेंस तंत्र विकसित करना चाहती है.

दूसरा अहम पद चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का है. पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा प्रक्रिया तेजी से डिजिटल हुई है. ऐसे में केवल प्रश्नपत्र की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि सर्वर, डेटा, उम्मीदवारों की जानकारी और आईटी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाना भी उतना ही जरूरी हो गया है. CISO का दायित्व 24×7 साइबर निगरानी, CERT-In और DPDP Act का अच्छे से काम करना, थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी कंपनियों की सुरक्षा जांच और पूरे सिस्टम की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा.

तीसरा पद GM-टेस्ट सेंटर नेटवर्क एंड ऑपरेशन का है, जिसका फोकस परीक्षा केंद्रों की क्वॉलिटी, सिक्योरिटी और संचालन पर रहेगा. परीक्षा केंद्रों को बढ़ाना होगा और इसे छोटे शहरों और जिलों तक करना होगा , केंद्रों की सुविधाओं की निगरानी भी इस पद के लिए ज़रूरी काम होगा. इसका उद्देश्य परीक्षा के दिन होने वाली अव्यवस्था और संचालन संबंधी कमियों को कम करना भी है.

'शशि थरूर को कोई शक है तो...', पवन खेड़ा ने बयान पर दिया ऐसा जवाब

क्या इससे सच में फर्क पड़ेगा?

इन नियुक्तियों से निश्चित रूप से NTA की संस्थागत क्षमता मजबूत हो सकती है. अब तक एजेंसी पर सबसे बड़ा आरोप यही रहा कि परीक्षा सुरक्षा के लिए उसके पास अपना मजबूत जांच तंत्र या साइबर विशेषज्ञता नहीं थी और घटनाओं के बाद उसे बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. ऐसे में अगर इन पदों पर अनुभवी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और उन्हें पर्याप्त अधिकार, संसाधन और स्वतंत्र निर्णय लेने की इजाज़त मिलती है, तो परीक्षा सुरक्षा पहले की तुलना में काफी बेहतर हो सकती है.

हालांकि, केवल नई भर्तियां अपने आप समाधान नहीं हैं. असली परीक्षा इनके प्रभावी ढंग से लागू करना होगी. अगर प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सिस्टम, परीक्षा केंद्रों और जांच प्रक्रिया तक हर स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होती, तो केवल वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति से पेपर लीक जैसी घटनाएं पूरी तरह बंद होने की गारंटी नहीं दी जा सकती.

'1000 युवाओं में सिर्फ 12 को परमानेंट नौकरी', प्रयागराज में बोले राहुल गांधी

Published at : 08 Aug 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
National Testing Agency NTA NEET Paper Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET पेपर लीक के बाद NTA का एक्शन, उठाया ये बड़ा कदम
NEET पेपर लीक के बाद NTA का एक्शन, उठाया ये बड़ा कदम
इंडिया
'शशि थरूर को कोई शक है तो...', पवन खेड़ा ने बयान पर दिया ऐसा जवाब
'शशि थरूर को कोई शक है तो...', पवन खेड़ा ने बयान पर दिया ऐसा जवाब
इंडिया
'1000 युवाओं में सिर्फ 12 को परमानेंट नौकरी', प्रयागराज में बोले राहुल गांधी
'1000 युवाओं में सिर्फ 12 को परमानेंट नौकरी', प्रयागराज में बोले राहुल गांधी
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
Advertisement

वीडियोज

Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Pati Brahmachari: 😯Suraj का फिर दिखा पुराना 'राउडी' अवतार, Isha संग मिलकर मिशन पर निकला हीरो #sbs
Bollywood News: भारतीय फैंस से 2 दिन पहले विदेशी दर्शक देखेंगे 'रामायण', जानें मेकर्स की इस खास रिलीज स्ट्रेटजी के पीछे की वजह (08.08.26)
Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
महिला आरक्षण पर BJP के साथ आई ये विपक्षी पार्टी, रिजिजू बोले - 'आपने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस दर्ज, कांवडियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस दर्ज, कांवडियों पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
वैभव सूर्यवंशी के सामने आ गया तेंदुआ ! भारतीय क्रिकेटर ने यूं उठाया सफारी का मजा
ओटीटी
DC OTT Release: लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
लोकेश कनगराज- वामिका गब्बी की DC ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज, जानें-डिटेल्स
इंडिया
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
JPSC मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
शिक्षा
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
जल्द जारी हो सकता है UPTET रिजल्ट, लाखों उम्मीदवार कर रहे इंतजार
विश्व
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ईरान जंग से बाहर नहीं निकला अमेरिका तो..., सीक्रेट मीटिंग में ट्रंप के जनरल ने चेताया
ट्रेंडिंग
Co-Funder Hires The Taxi Driver: टैक्सी ड्राइवर बना कंपनी का पहला कर्मचारी, आज बड़े पद पर
टैक्सी ड्राइवर बना कंपनी का पहला कर्मचारी, आज बड़े पद पर
ENT LIVE
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
Mumbai Airport पर Govinda संग Komal Rani Swarnkar की तस्वीरें वायरल, Dating Rumours फिर तेज
ENT LIVE
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani के आरोपों पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Embed widget