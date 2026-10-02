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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फाइनल हम जंतर-मंतर..', आशुतोष रांका का दिल्ली पुलिस को चैलेंज

'जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फाइनल हम जंतर-मंतर..', आशुतोष रांका का दिल्ली पुलिस को चैलेंज

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी प्रदर्शन के दौरान आशुतोष ने लोगों को संबोधित किया. इस दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जमकर आड़े हाथों लिया. अब उनका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Oct 2026 11:11 PM (IST)
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मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जमकर आड़े हाथों लिया. उनके भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर आड़े हाथों लेते नजर आ रहे है.

आशुतोष ने मुंबई में प्रदर्शनकारियों के बीच कहा कि मुंबई में जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ ट्रेलर है. जो उखाड़ना है, उखाड़ लो. फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे. इस दौरान बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए आशुतोष नजर आ रहे हैं. 

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आशुतोष ने अपने भाषण के दौरान क्या कहा? 

आशुतोष कह रहे हैं, कि अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुंबई पुलिस ने तो हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक होने दिया. पीस फुल प्रोटेस्ट होने दिया. मुंबई पुलिस को थैंक्यू. 

आशुतोष आगे कह रहे, 'लेकिन दिल्ली पुलिस जिसको एक चड्डी वाले चला रहे हैं, वो भूल गए हैं, कि वो जनता की पुलिस हैं, भाजपा की पुलिस नहीं हैं. तो दिल्ली पुलिस को हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, मुंबई में जो आप देख रहे हो. वो सिर्फ ट्रेलर है. मुंबई जो आप 2 अक्टूबर के दिन देख रहे हो, जितना जनसैलाब उमड़ा है, वो सिर्फ ट्रेलर है. मुंबई में जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ ट्रेलर है. जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे.'

इस वीडियो को खुद आशुतोष ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैसेज टू दिल्ली पुलिस. आशुतोष ने एक क्राउड का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानु तो गियो.

अभिजीत और सौरव के साथ शेयर किया वीडियो

इसके अलावा सौरव दास, अभिजीत दिपके के साथ आशुतोष ने वीडियो शेयर किया. इसमें वह कह रहे हैं, कि एक बार फिर हम तीनों एक साथ हैं. आखिरकार हम तीनों एक साथ ट्रक पर चढ़ गए हैं. आशुतोष के हाथों में संविधान की किताब भी नजर आ रही है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:11 PM (IST)
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CJP Ashutosh Ranka
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