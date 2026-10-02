'जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फाइनल हम जंतर-मंतर..', आशुतोष रांका का दिल्ली पुलिस को चैलेंज

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान आशुतोष रांका ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जमकर आड़े हाथों लिया. उनके भाषण का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर आड़े हाथों लेते नजर आ रहे है.

आशुतोष ने मुंबई में प्रदर्शनकारियों के बीच कहा कि मुंबई में जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ ट्रेलर है. जो उखाड़ना है, उखाड़ लो. फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे. इस दौरान बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए आशुतोष नजर आ रहे हैं.

आशुतोष ने अपने भाषण के दौरान क्या कहा?

आशुतोष कह रहे हैं, कि अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुंबई पुलिस ने तो हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्वक होने दिया. पीस फुल प्रोटेस्ट होने दिया. मुंबई पुलिस को थैंक्यू.

Message to Delhi Police! pic.twitter.com/tCT3OZfLm3 — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 2, 2026

आशुतोष आगे कह रहे, 'लेकिन दिल्ली पुलिस जिसको एक चड्डी वाले चला रहे हैं, वो भूल गए हैं, कि वो जनता की पुलिस हैं, भाजपा की पुलिस नहीं हैं. तो दिल्ली पुलिस को हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, मुंबई में जो आप देख रहे हो. वो सिर्फ ट्रेलर है. मुंबई जो आप 2 अक्टूबर के दिन देख रहे हो, जितना जनसैलाब उमड़ा है, वो सिर्फ ट्रेलर है. मुंबई में जो आप देख रहे हो, वो सिर्फ ट्रेलर है. जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फाइनल तो हम जंतर-मंतर पर ही खेलेंगे.'

इस वीडियो को खुद आशुतोष ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि मैसेज टू दिल्ली पुलिस. आशुतोष ने एक क्राउड का वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ज्ञानु तो गियो.

अभिजीत और सौरव के साथ शेयर किया वीडियो

इसके अलावा सौरव दास, अभिजीत दिपके के साथ आशुतोष ने वीडियो शेयर किया. इसमें वह कह रहे हैं, कि एक बार फिर हम तीनों एक साथ हैं. आखिरकार हम तीनों एक साथ ट्रक पर चढ़ गए हैं. आशुतोष के हाथों में संविधान की किताब भी नजर आ रही है.