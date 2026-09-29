आशुतोष रांका ने अरविंद केजरीवाल की AAP को दिया था चंदा, पार्टी ने किया खुलासा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) के चंदे में बड़ी गिरावट आई है. पार्टी ने चुनाव आयोग को 2025-26 के लिए 12.10 करोड़ रुपये के चंदे की जानकारी दी है, जो पिछले साल के मुकाबले 68 प्रतिशत कम है.

आप की चंदा रिपोर्ट के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने पार्टी को 21,100 रुपये का चंदा दिया था. यह चंदा 2025-26 के दौरान दिया गया. जब वे CJP में शामिल नहीं हुए थे. रांका आप के प्रवक्ता रह चुके हैं.

किसने दिया 5-5 करोड़ का चंदा?

पार्टी के पूर्व सांसद राजिंदर गुप्ता की कंपनी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट और ट्राइडेंट लिमिटेड ने AAP को 5-5 करोड़ रुपये दिए थे. गुप्ता अक्टूबर 2025 में AAP के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे. ट्राइडेंट का 5 करोड़ रुपये का चेक 9 जनवरी, 2026 का था, जब गुप्ता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप में थे. वे इस साल अप्रैल में BJP में शामिल हो गए.

AAP ने 2024-25 में 38.10 करोड़ रुपये के चंदे की जानकारी दी थी, जो 2023-24 में बताए गए 11.06 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी ज्यादा था. 2024-25 में प्रूडेंट सबसे बड़ा दानदाता था, जिसने 16.40 करोड़ रुपये दिए थे.

पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 10,000-10,000 रुपये तीन बार चंदे के तौर पर दिए. दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 3,500 रुपये के 12 पेमेंट किए, जो कुल मिलाकर 42,000 रुपये होते हैं, जबकि पंजाब AAP अध्यक्ष अमन अरोड़ा के नाम 10,000 रुपये के 12 पेमेंट दर्ज हैं, जो कुल मिलाकर 1.20 लाख रुपये होते हैं.

टीडीपी को कितना मिला चंदा?

आंध्र प्रदेश में सत्ता में आई तेलुगु देशम पार्टी (TDP) ने 2025-26 के लिए 58.25 करोड़ रुपये का चंदा बताया, जो पिछले साल के 83.03 करोड़ रुपये से कम है. TDP से सत्ता गंवाने वाली YSR कांग्रेस पार्टी ने 24.31 करोड़ रुपये का चंदा बताया, जो 2024-25 में लगभग 140.04 करोड़ रुपये था. 2024 में ओडिशा में सत्ता गंवाने वाली बीजू जनता दल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में 20,000 रुपये से ज़्यादा का कोई चंदा नहीं दिखाया. इसने 2024-25 में 60 करोड़ रुपये की जानकारी दी थी, जो सभी अप्रैल और मई 2024 में, यानी चुनाव के नतीजे आने से पहले मिले थे.