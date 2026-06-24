हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हजारों बच्चों की हत्या का हिसाब देना होगा', ओवैसी का इजरायल बड़ा हमला

'हजारों बच्चों की हत्या का हिसाब देना होगा', ओवैसी का इजरायल बड़ा हमला

Asaduddin Owaisi: ओवैसी का तीखा बयान तेल अवीव को बिना शर्त सैन्य और राजनयिक समर्थन देने वाली शक्तिशाली भू-राजनीतिक ताकतों को सीधे चुनौती देता है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 24 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में नई दिल्ली से जारी एक कड़े राजनयिक बयान में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि इजरायल को हज़ारों बच्चों की जानबूझकर हत्या करने, अकाल की स्थिति पैदा करने और फिलिस्तीन के बड़े हिस्सों में जातीय सफाए (एथनिक क्लींजिंग) के लिए जवाब देना होगा. उन्होंने कहा कि जो देश बेशर्मी से इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही अपनी इस रणनीतिक साझेदारी पर गहरा पछतावा होगा.

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की गहराई में जाने पर, ये गंभीर आरोप गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्रों में तेज़ी से फैल रही एक बड़ी मानवीय त्रासदी को उजागर करते हैं. ओवैसी ने स्पष्ट रूप से इजरायली सैन्य प्रतिष्ठान पर निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लक्षित अभियान चलाने का आरोप लगाया. हज़ारों बच्चों की जानबूझकर हत्या का गंभीर आरोप भारी नुकसान और लगातार हो रही हवाई बमबारी की ओर इशारा करता है, जिसने पिछले कुछ महीनों में रिहायशी बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है. 

इस लगातार सैन्य हमले ने अस्पतालों, स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र के आश्रय स्थलों को नष्ट कर दिया है, जिससे तटीय इलाके में नागरिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह बर्बाद हो गया है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार ऐसी चिंताओं को दर्ज किया है और घनी आबादी वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नागरिकों की भारी संख्या में हो रही मौतों की ओर दुनिया का तत्काल ध्यान आकर्षित किया है.

इसके अलावा, नागरिक आबादी पर अकाल थोपने का गंभीर आरोप भोजन, पानी और चिकित्सा आपूर्ति जैसी ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्थित नाकेबंदी पर प्रकाश डालता है. मानवीय सहायता काफिलों को सीमा चौकियों पर भारी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे पूरी स्थानीय आबादी भुखमरी की कगार पर पहुँच गई है. 

यह कड़ा दावा कि इजरायल को इन अपराधों के लिए जल्द ही जवाब देना होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निष्क्रियता को लेकर वैश्विक नेताओं के बीच तेज़ी से बढ़ती निराशा को दर्शाता है. ओवैसी का तीखा बयान तेल अवीव को बिना शर्त सैन्य और राजनयिक समर्थन देने वाली शक्तिशाली भू-राजनीतिक ताकतों को सीधे चुनौती देता है. यह स्पष्ट रूप से कहते हुए कि जो लोग इजरायल के साथ खड़े हैं, उन्हें अपने फैसलों पर गहरा पछतावा होगा, अनुभवी सांसद ने संभावित दीर्घकालिक भू-राजनीतिक बदलाव का संकेत दिया. 

उन्होंने संकेत दिया कि इस हमले की नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी के कारण हमलावर और उसके सहयोगियों को भारी अंतरराष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज वैश्विक सहमति तेज़ी से तत्काल और स्थायी युद्धविराम की मांग करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत दोषियों को सख़्ती से जवाबदेह ठहराने की ओर बढ़ रही है.

यह भी पढ़ें : फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार

Published at : 24 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हजारों बच्चों की हत्या का हिसाब देना होगा', ओवैसी का इजरायल बड़ा हमला
'हजारों बच्चों की हत्या का हिसाब देना होगा', ओवैसी का इजरायल बड़ा हमला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी में बंधुआ मजूदरों को बंधक बनाने के मामले पर गरमाई सियासत, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल
यूपी में बंधुआ मजूदरों को बंधक बनाने के मामले पर गरमाई सियासत, प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल
इंडिया
विमान को रखा गया था होल्ड पर....पाक एयरस्पेस में Air India फ्लाइट को लेकर DGCA ने क्या बताया?
विमान को रखा गया था होल्ड पर....पाक एयरस्पेस में Air India फ्लाइट को लेकर DGCA ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: रामलला के चढावे के 'पापी',आखिर कब तक 'माफी'! | Champat Rai | News
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब ! सम्राट लेंगे बड़ा एक्शन?
Sansani | Crime News: बेवफा सिया का 'सोनम कांड'...शहर में सनसनी !
Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
क्रिकेट
कौन हैं आकाशदीप की होने वाली दुल्हनिया अक्षिता राज? आज वाराणसी में लेंगे साथ फेरे
कौन हैं आकाशदीप की होने वाली दुल्हनिया अक्षिता राज? आज वाराणसी में लेंगे साथ फेरे
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
हेल्थ
Early Pregnancy Diet: Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget