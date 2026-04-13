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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुर्शिदाबाद से ओवैसी का बड़ा हमला: ममता के BJP कनेक्शन पर खोला पुराना पन्ना

मुर्शिदाबाद से ओवैसी का बड़ा हमला: ममता के BJP कनेक्शन पर खोला पुराना पन्ना

असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को याद दिलाते हुए कहा, 'आपने ममता बनर्जी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके उम्मीदवारों को संसद भेजा, लेकिन बदले में इलाके को क्या मिला?'

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 13 Apr 2026 05:25 PM (IST)
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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने बंगाल की सियासत में नया समीकरण खड़ा कर दिया है. एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाने का दबाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी वोटों के बंटवारे की चर्चा भी तेज हो गई है.  मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में हुई जनसभा में ओवैसी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर हमला बोला.

‘बी-टीम’ के आरोपों पर पलटवार
बंगाल की राजनीति में AIMIM को लेकर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि वह बीजेपी की बी-टीम है. इस पर ओवैसी ने सख्त जवाब दिया. ओवेसी ने कहा, 'कभी-कभी वे हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं. हम सिर्फ लोगों की आवाज हैं और हम बंगाल के मुसलमानों की इज्जत पर सवाल उठाने को स्वीकार नहीं करेंगे. हम यहां आए हैं और आते रहेंगे.' ओवैसी ने साफ किया कि उनकी पार्टी का मकसद राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित करना है: हमारा मकसद है कि बंगाल के मुसलमानों को राजनीतिक एजेंसी और नेतृत्व मिले, क्योंकि तभी इंसाफ मिलेगा.'

ओवैसी ने टीएमसी के उस आरोप को भी पलटने की कोशिश की, जिसमें कहा जाता है कि उनकी एंट्री से बीजेपी को फायदा होगा. उन्होंने कहा, '26 साल पहले 1998 में ममता बनर्जी ने बीजेपी से गठबंधन कर दमदम से बीजेपी उम्मीदवार को सांसद बनाया. क्या उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने जाकर उन्हें कहा था कि बीजेपी से अलायंस कर लो?' उन्होंने 1999 का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी सांसद ममता के सहयोग से बना.

'मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी हुई'
ओवैसी का सवाल सीधा था, 'मुर्शिदाबाद की सरजमीं पर किसी ने इंडस्ट्री या हमारे बच्चों के रोजगार की बात की?' उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि आपने ममता बनर्जी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके उम्मीदवारों को संसद भेजा, लेकिन बदले में इलाके को क्या मिला?

ओवैसी ने अपने भाषण में अल्पसंख्यकों के मुद्दे को केंद्र में रखा. उन्होंने कहा, 'बंगाल के मुस्लिम अकलियत (अल्पसंख्यक) से बहुत नाइंसाफी की गई. लोग ये आपको बोलते हैं कि सेक्युलरिज्म का साथ दो… लेकिन कोई भी इस पर बात नहीं करता.'

उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, 'जब दिसंबर 1962 में मोए मुकद्दस कश्मीर में चोरी हुआ और देशभर में दंगे हुए, तब इसी बंगाल से 8 लाख मुसलमानों को पूर्वी पाकिस्तान धकेल दिया गया था. तब ये सेक्युलरिज्म का नाम लेने वाले अंधे और बहरे क्यों हो गए थे?' ओवैसी का यह बयान सीधे उस राजनीति पर सवाल उठाता है, जो खुद को सेक्युलर बताती है लेकिन जमीनी मुद्दों पर खामोश रहती है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 13 Apr 2026 05:25 PM (IST)
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Asaduddin Owaisi TMC Mamata Banerjee Bengal Election BJP
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