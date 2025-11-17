हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअनिल अंबानी को दोबारा ED का समन, इस तारीख को पेश होने का आदेश; जानें क्या है पूरा मामला

अनिल अंबानी को दोबारा ED का समन, इस तारीख को पेश होने का आदेश; जानें क्या है पूरा मामला

ईडी ने हाल ही के दिनों में अनिल अंबानी से जुड़ी कई कंपनियों पर कार्रवाई की है. रिलायंस पावर कंपनी पर कथित 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में जांच चल रही है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 17 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी FEMA मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें आज यानी सोमवार (17 नवंबर) के लिए नया नोटिस जारी किया था. देश के प्रमुख कारोबारी अनिल अंबानी को एजेंसी ने FEMA के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा है. 

बता दें कि ये मामला साल 2010 का है, जो जयपुर-रींगस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में कथित तौर पर 40 करोड़ रुपये की हेराफेरी से जुड़ा है. केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि सूरत स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से पैसा दुबई पहुंचाया गया है. इससे 600 करोड़ रुपये से ज्यादा इंटरनेशनल हवाला नेटवर्क का पता चला है.  सूत्रों ने बताया कि ED ने कुछ कथित हवाला डीलरों सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद अब उन्होंने अनिल अंबानी को समन कर बुलाया है.

ईडी ने कुर्क की है 7,500 करोड़ की संपत्ति 
बता दें कि हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की करीब 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है. ईडी ने बताया है कि जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट में लगभग 40 करोड़ की गड़बड़ी मिली है, जिसे लेकर फेमा के तहत कार्रवाई की गई है.

अनिल अंबानी ने ईडी को लिखा लेटर 
इससे पहले हाल ही में अनिल अंबानी ने प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने जांच में पूरी तरह सहयोग करने का भरोसा दिया है. यहां तक कहा है कि अगर एजेंसी चाहे तो वे वर्चुअल तौर पर पेश हो सकते हैं. अनिल अंबानी की ओर से यह बयान तब आया, जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि ईडी का समन तो PMLA से जुड़ा है. कंपनी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मामला FEMA जांच का है. उन्होंने बताया है कि यह मुद्दा करीब 15 साल पुराना है और जयपुर-रींगस हाईवे प्रोजेक्ट  से जड़ा है, जिसका विदेशी मुद्रा से कोई लेना-देना नहीं था.

हाल ही के दिनों में ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई की है. रिलायंस पावर कंपनी पर कथित 68 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी के मामले में जांच चल रही है. जांच के दौरान अब तक तीन गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं.

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव नतीजे: कर्नाटक के मंत्री ने SIR पर मढ़े आरोप, कहा- 65 लाख वोट डिलीट किए गए

Published at : 17 Nov 2025 12:15 PM (IST)
Tags :
Anil Ambani ED Jaipur-Ringas Highway Project
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
क्या शेख हसीना को मिलेगी सजा-ए-मौत? फैसले से पहले ढाका में हाई अलर्ट! हिंसा फैलाने वालों पर गोली चलाने का आदेश
बिहार
Bihar New Cabinet: बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
बिहार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय, CM होंगे नीतीश कुमार और BJP को मिलेंगे दो उपमुख्यमंत्री!
विश्व
Saudi Arabia Bus Accident:सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
सऊदी में बड़ा हादसा, मदीना जा रही बस टैंकर से टकराई, उमरा करने गए 42 भारतीयों की मौत
स्पोर्ट्स
Smriti Mandhana Marriage: वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब दुल्हन बनेगी स्मृति मंधाना, कप्तान हरमनप्रीत ने शादी को लेकर दी बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
कितनी पढ़ी-लिखी हैं महिमा चौधरी की बेटी अरियाना? वायरल हुआ था स्कूल वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
रूम हीटर खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
शिक्षा
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
उत्तर प्रदेश में अब स्कूल होंगे और भी मजेदार, बच्चों के लिए साल में 10 ‘बैगलेस डे’; खेल और एक्टिविटी से सीखेंगे नई बातें
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget