Andhra Pradesh Suicide News: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पेदागंट्याडा क्षेत्र से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक सैनिक ने सबके सामने आत्महत्या कर ली. इस घटना ने विशाखा जिले में हड़कंप मचा दिया है. दुव्वाडा रेलवे स्टेशन पर दिनदहाड़े ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर ली.

ट्रेन के ऊपर से जाने से वेंकट रेड्डी का सिर कटा

विशाखा के पेदागंट्याडा क्षेत्र के नीलापु वेंकट रेड्डी आर्मी जवान के रूप में सेवा दे रहे थे. शनिवार को दुव्वाडा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म-1 पर पहुंचे, तब तक वे बहुत शांति से बैठे थे. ट्रेन आते देख वेंकट रेड्डी अचानक पटरियों पर कूद गए. ट्रेन कुछ ही मीटर की दूरी पर होने के समय उन्होंने ट्रेन की पटरियों पर सिर रख दिया. लोको पायलट ने ट्रेन की गति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. तब तक ट्रेन के ऊपर से जाने से वेंकट रेड्डी का सिर कट गया और वहीं उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने शुरू की जांच

रेलवे स्टेशन पर, वह भी दिनदहाड़े बहुत सारे यात्रियों के सामने क्षणों में हुई. इस भयानक घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जवान वेंकट रेड्डी के शव को अपने कब्जे में ले लिया. मामला दर्ज कर पुलिस यह पता लगा रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. जो भी हो, देश की रक्षा करने वाले जवान का इस तरह आत्महत्या करना बेहद ही दुखद है.

यह भी पढ़ें -

अमेरिका में Ex-गर्लफ्रेंड की हत्या कर भारत भागा, आरोपी के फ्लैट से ही मिली डेडबॉडी, इंटरपोल ने तमिलनाडु से दबोचा

'इस पर न्यायिक सुनवाई जरूरी नहीं', अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम की तरफ से चादर चढ़ाने के खिलाफ याचिका SC में खारिज