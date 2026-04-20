Andhra Pradesh Crime News: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के एम्मिगनूर सरकारी अस्पताल में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां अस्पताल के प्रसूति वार्ड के पास सभी के सामने एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद स्टाफ के साथ-साथ मरीजों में भी दहशत फैल गई.

पुलिस ने आरोपी की पहचान रामन्ना और मृतक की पहचान नरसम्मा के रूप में की है. जानकारी के अनुसार, दोनों पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से झगड़ा चल रहा था, जिसके कारण वे अलग-अलग रह रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

घटना वाले दिन रामन्ना अपनी बेटी को प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के बहाने वहां आया था. इस दौरान उसकी पत्नी नरसम्मा के साथ फिर से कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि रामन्ना नशे की हालत में था और अचानक गुस्से में आकर उसने अपने साथ लाई चाकू से पत्नी पर अंधाधुंध हमला कर दिया. हमला इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही नरसम्मा लहूलुहान होकर गिर पड़ी.

इलाज के दौरान हुई मौत

गंभीर हमले के कारण बेहोश हुई नरसम्मा को उसी अस्पताल को तत्काल इमरजेंसी में ले जाकर इलाज शुरू किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी हालत और नाजुक होती गई. डॉक्टरों की टीम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे है, क्योंकि एक व्यक्ति इतनी आसानी से हथियार लेकर अस्पताल में पहुंच गया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी रामन्ना को हिरासत में ले कर उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच शुरू कर रही है.