हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबर्फबारी के कारण लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क टूटा, कारगिल में IAF ने यात्रियों को किया रेस्क्यू

बर्फबारी के कारण लद्दाख और कश्मीर के बीच संपर्क टूटा, कारगिल में IAF ने यात्रियों को किया रेस्क्यू

AN-32 कारगिल कूरियर सर्विस बुधवार के सर्दियों के मौसम के लिए शुरू हो गई है और अब यह सर्दियों के मुश्किल महीनों में कारगिल के लोगों के लिए लगातार हवाई संपर्क सुनिश्चित करेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 07 Feb 2026 11:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख और कश्मीर के बीच सड़क संपर्क बाधित होने के कारण, कारगिल से श्रीनगर और वापस जरूरतमंद यात्रियों को निकालने के लिए एक सद्भावना अभियान चलाया गया. यह ऑपरेशन शनिवार को भारतीय वायु सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रीनगर एयरपोर्ट और कारगिल एयरस्ट्रिप दोनों जगहों से सफलतापूर्वक किया गया.

AN-32 कारगिल कूरियर सर्विस की शुरुआत

AN-32 कारगिल कूरियर सर्विस बुधवार के सर्दियों के मौसम के लिए शुरू हो गई है और अब यह सर्दियों के मुश्किल महीनों में कारगिल के लोगों के लिए लगातार हवाई संपर्क सुनिश्चित करेगी. ऑपरेशन के पहले दिन, 29 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर और 53 यात्रियों को श्रीनगर से कारगिल ले जाया गया, जिसमें बच्चे, शिशु और मरीज़ शामिल थे.

कारगिल एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के क्रू का स्वागत 
पहली फ्लाइट के आने पर, कारगिल एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के क्रू का स्वागत LAHDC कारगिल के कार्यकारी पार्षद, काचो मोहम्मद फिरोज, डिप्टी कमिश्नर, कारगिल राकेश कुमार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कारगिल इम्तियाज काचो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. श्रीनगर एयरपोर्ट पर, AN-32 विमान के क्रू का स्वागत इंजीनियर आमिर अली, चीफ कोऑर्डिनेटर, कारगिल कूरियर, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीनगर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), CISF, BCAS, स्टेशन मैनेजर AIASL, संपर्क अधिकारी और सहायक संपर्क अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया गया.

यात्रियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और समय पर आवाजाही की सुनिश्चित 

यह मानवीय ऑपरेशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायु सेना, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच सहज समन्वय से किया गया. इस सामूहिक प्रयास ने यात्रियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और समय पर आवाजाही सुनिश्चित की, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा, एकजुटता और कनेक्टिविटी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.

Published at : 07 Feb 2026 11:48 PM (IST)
Tags :
Indian Airforce Kargil :Latest News WINTER SEASON Indian NAVY AN-32 Kargil Courier Service
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Pappu Yadav Arrested: धोखाधड़ी का मामला, Pappu Yadav पर संकट बढ़ा... | Bihar News
Chitra Tripathi: हिंदू राष्ट्र के नाम महासंग्राम ! Maulana Arshad Madani | Hindu Rashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंडिया
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
20 रुपये की रिश्वत के लिए सिपाही को भेजा जेल, 30 साल बाद कोर्ट ने किया बरी, अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
ट्रेंडिंग
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
हेल्थ
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget