भारी बर्फबारी के कारण लद्दाख और कश्मीर के बीच सड़क संपर्क बाधित होने के कारण, कारगिल से श्रीनगर और वापस जरूरतमंद यात्रियों को निकालने के लिए एक सद्भावना अभियान चलाया गया. यह ऑपरेशन शनिवार को भारतीय वायु सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रीनगर एयरपोर्ट और कारगिल एयरस्ट्रिप दोनों जगहों से सफलतापूर्वक किया गया.

AN-32 कारगिल कूरियर सर्विस की शुरुआत

AN-32 कारगिल कूरियर सर्विस बुधवार के सर्दियों के मौसम के लिए शुरू हो गई है और अब यह सर्दियों के मुश्किल महीनों में कारगिल के लोगों के लिए लगातार हवाई संपर्क सुनिश्चित करेगी. ऑपरेशन के पहले दिन, 29 यात्रियों को कारगिल से श्रीनगर और 53 यात्रियों को श्रीनगर से कारगिल ले जाया गया, जिसमें बच्चे, शिशु और मरीज़ शामिल थे.

कारगिल एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के क्रू का स्वागत

पहली फ्लाइट के आने पर, कारगिल एयरपोर्ट पर भारतीय वायु सेना के क्रू का स्वागत LAHDC कारगिल के कार्यकारी पार्षद, काचो मोहम्मद फिरोज, डिप्टी कमिश्नर, कारगिल राकेश कुमार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर कारगिल इम्तियाज काचो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. श्रीनगर एयरपोर्ट पर, AN-32 विमान के क्रू का स्वागत इंजीनियर आमिर अली, चीफ कोऑर्डिनेटर, कारगिल कूरियर, एयरपोर्ट डायरेक्टर श्रीनगर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), CISF, BCAS, स्टेशन मैनेजर AIASL, संपर्क अधिकारी और सहायक संपर्क अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया गया.

यात्रियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और समय पर आवाजाही की सुनिश्चित

यह मानवीय ऑपरेशन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय वायु सेना, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच सहज समन्वय से किया गया. इस सामूहिक प्रयास ने यात्रियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और समय पर आवाजाही सुनिश्चित की, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा, एकजुटता और कनेक्टिविटी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.