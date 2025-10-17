CM फेस पर सस्पेंस! अमित शाह से मिले नीतीश कुमार, 20 मिनट तक चली मीटिंग में क्या हुई बात?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने शुक्रवार (17 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की. अमित शाह और नीतीश की यह मीटिंग करीब 20 मिनट तक चली. इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई. हालांकि एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी.

अमित शाह यह स्पष्ट कर चुके हैं कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं किया है. सूत्रों के मुताबिक नीतीश चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया जाए, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई.

एनडीए में सीट बंटवारे के बाद हलचल तेज

सीट बंटवारे के बाद एनडीए में हलचल तेज हो गई थी. भाजपा और जेडीयू ने 101-101 सीटें अपने पास रखी हैं. वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) को 29 सीटें दी गई हैं. वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को छह-छह सीटें दी गई हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई थी. हालांकि इसके बाद वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे.

एनडीए की बनी सरकार तो कौन होगा मुख्यमंत्री

नीतीश की पार्टी जदयू अभी तक बिहार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रही है, लेकिन इस बार भाजपा बराबरी पर चुनाव लड़ रही है. अमित शाह से हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि एनडीए की सरकार बनी तो कौन मुख्यमंत्री होगा. इस उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा. अमित शाह ने कहा कि एनडीए बड़ा गठबंधन हैं, इसकी सभी पार्टियां मिलकर फैसला करेंगी.

बता दें कि बिहार चुनाव दो चरणों में होगा. पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. वहीं मतगणना 14 नवंबर को होगा.