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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सारी मर्यादाएं...', खरगे के PM मोदी पर विवादित बयान पर अमित शाह का पलटवार

'सारी मर्यादाएं...', खरगे के PM मोदी पर विवादित बयान पर अमित शाह का पलटवार

पीएम मोदी पर दिए मल्लिकार्जुन खरगे के विवादित बयान को लेकर अमित शाह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष ने सारी मर्यदाएं तार-तार कर दी हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 25 Oct 2026 08:07 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से PM मोदी पर दिए विवादित बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी गई हैं. 

शाह ने अपने एक्स पर साझा पोस्ट में कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज पटना में मोदी जी के पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सारी मर्यादाएं तार-तार कर दी हैं. यह पहली बार नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी या उनके परिवार को अपशब्द कहे हों.'

उन्होंने कहा, 'कभी उनकी पूजनीय माताजी के विषय में अपशब्द कहे, कभी उन्हें 'मौत का सौदागर' कहा, तो कभी 'चायवाला' कहकर उनकी गरीबी का उपहास उड़ाया. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर रोज अभद्रता की सीमाएं पार करती जा रही है.'

उन्होंने कहा, 'बीते 12 सालों में लगातार मिल रही चुनावी हार से कांग्रेस पार्टी में हताशा व निराशा इतनी बढ़ चुकी है कि अब उसके पास न कोई नीति बची है, न कोई मुद्दा, बस गाली-गलौज की राजनीति बची है. जनता के बीच जनाधार खो चुकी कांग्रेस, अब अपने कार्यकर्ताओं में भी आधार खोती जा रही है. जब-जब इन्होंने मोदी जी या उनके परिवार पर घृणित टिप्पणियां की हैं, तब-तब जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है.'

पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने दिया विवादित बयान

पटना में पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विवादित बयान दिया है. उन्होंने बापू सभागार में कहा कि बंगाल बिहार महाराष्ट्र हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है. यह वोट चोरी वाली सरकार है.इस पर हंगामे की स्थिति बन गई. इस दौरान एक व्यक्ति ने कहा मोदी कभी नहीं जाएगा. इस पर मंच से खरगे ने गरजते हुए अंदाज में जवाब दिया कि मोदी का बाप भी जाएगा.

इससे पहले पटना पहुंच मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर उस समय हंगामा मच गया, जब वह पटना के बापू सभागार में लोगों को संबोधित कर रहे थे. तभी उन्होंने कहा कि बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है. यह वोट चोरी वाली सरकार है. 

इस पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब एक व्यक्ति ने कहा कि मोदी कभी नहीं जाएगा. जिसके बाद मंच से खरगे ने अपने ही अंदाज में जबाव देते हुए कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा. 

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 25 Oct 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge NARENDRA MODI AMIT SHAH
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