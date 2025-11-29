सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सॉफ्टवेयर अपडेट और थम गया सैकड़ों उड़ानों का कारवां, दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट्स पर आई दिक्कत

देशभर में A320 एयरबस विमानों को अनिवार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया गया है. दिल्ली-मुंबई सहित कई एयरपोर्ट प्रभावित हो गए हैं.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Nov 2025 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के कई व्यस्त हवाईअड्डों पर अचानक एयरबस A320 परिवार के विमानों की ग्राउंडिंग ने विमानन क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है. DGCA ने सभी एयरलाइंस को साफ निर्देश दिया है कि जब तक अनिवार्य तकनीकी अपग्रेड पूरे नहीं हो जाते, तब तक ये विमान उड़ान नहीं भर सकेंगे. इसी कारण कई एयरपोर्ट पर भीड़ और देरी का दबाव साफ दिखाई देने लगा है.

सबसे अधिक असर दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां 60 से भी ज्यादा A320 विमान एक साथ खड़े किए गए हैं. मुंबई में भी लगभग 26 विमानों को अस्थायी रूप से ऑपरेशन से बाहर किया गया है. देश के अन्य प्रमुख शहरों - बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में भी यही प्रक्रिया जारी है, जहां A320 सीरीज के दूसरे विमान एक के बाद एक टेक्निकल अपग्रेड के लिए भेजे जा रहे हैं.

अचानक क्यों जरूरी हुआ यह अपग्रेड?
यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) और Airbus ने हाल ही में एक अनिवार्य निर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार A320 सीरीज़ के सभी ऑपरेटरों को अपने बेड़े में तुरंत सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा. यह अपडेट उड़ान सुरक्षा से जुड़ा है और तकनीकी गड़बड़ी की संभावना को कम करता है. पुराने विमान होने पर कुछ हार्डवेयर बदलने की भी जरूरत पड़ रही है, जिसके कारण प्रक्रिया और लंबी हो रही है.

फ्लाइट संचालन पर सीधा असर
एयरलाइंस से संबंधित निर्देश आधी रात के करीब जारी हुआ, इसलिए कई एयरलाइंस सुबह होते-होते तैयार नहीं हो सकीं. कुछ रूटों पर फ्लाइट देरी की स्थिति बनी और दिन बढ़ने के साथ यह दबाव और बढ़ने लगा. इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा जैसी कंपनियां, जिनके बेड़े में बड़ी संख्या में एयरबस A320 शामिल हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रही हैं.

एयर इंडिया ने दी अपनी स्थिति की जानकारी
एयर इंडिया ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उनके इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं ताकि निर्धारित समय से पहले अपग्रेड पूरा हो सके. एयरलाइन के अनुसार उनके बेड़े का बड़ा हिस्सा पहले ही अपडेट किया जा चुका है और सभी विमान समय पर तैयार हो जाएंगे. एयर इंडिया ने यह भी बताया कि शेड्यूल को लेकर बड़े पैमाने पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और फिलहाल किसी उड़ान को सीधे तौर पर रद्द नहीं किया गया है.

DGCA के निर्देश बेहद सख्त
DGCA ने एयरलाइंस को आदेश दिया है कि बिना अपडेट पूरा किए कोई भी A320 विमान उड़ान नहीं भरेगा. इस नियम में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. एजेंसी ने एयरलाइंस को जल्द से जल्द पूरी प्रक्रिया खत्म करने को कहा है, जिससे सामान्य संचालन फिर से बहाल किया जा सके.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 29 Nov 2025 11:45 AM (IST)
Airbus DGCA India Airbus Update
