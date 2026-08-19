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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना: ट्रेनी डिप्टी तहसीलदार का घर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

तेलंगाना: ट्रेनी डिप्टी तहसीलदार का घर में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, महबूबाबाद शहर की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए महबूबाबाद के सरकारी जनरल अस्पताल भेजा गया है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 19 Aug 2026 10:11 PM (IST)
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तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में 28 साल की ट्रेनी डिप्टी तहसीलदार सोमवार रात अपने घर पर मृत पाई गईं. उन्होंने हाल ही में ग्रुप-2 भर्ती के जरिए यह पद हासिल किया था और खम्मम कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग ले रही थीं. वह घर पर अकेली थीं, जब उन्होंने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनकी मौत की खबर से उनका परिवार और सहकर्मी सदमे में हैं और इस कदम के पीछे की परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं.

ग्रुप-2 में सिलेक्शन होने से पहले उन्होंने ग्रुप-4 के जरिए भी सरकारी नौकरी हासिल की थी और महबूबाबाद नगर पालिका में काम किया था. वह दो बेटियों में छोटी थीं और परिवार के अनुसार पढ़ाई-लिखाई में होनहार और महत्वाकांक्षी थीं. घटना की शाम जब संध्या ने कथित तौर पर अपनी जान दी, तब उनके माता-पिता घर से बाहर गए हुए थे. शव मिलने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.

पिता की शिकायत पर केस दर्ज

संध्या के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, महबूबाबाद शहर की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मौत का सही कारण जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए महबूबाबाद के सरकारी जनरल अस्पताल भेजा गया है. हालांकि परिवार ने संध्या की शैक्षणिक और करियर की उपलब्धियों को देखते हुए घटना पर संदेह और हैरानी जताई है, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे उनकी मौत के पीछे का असली मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है.

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पुलिस ने शुरू की जांच

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस उन घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिनकी वजह से यह घटना हुई. अधिकारियों ने अभी तक किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया है, जिसमें निजी या पेशेवर कारण भी शामिल हैं. इस मामले ने प्रतिस्पर्धी सरकारी भूमिकाओं में युवा पेशेवरों के सामने आने वाले दबावों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और समुदाय को और स्पष्टता का इंतजार है, क्योंकि अधिकारी डोली संध्या की असामयिक मौत से जुड़ी परिस्थितियों की गहराई से जांच कर रहे हैं.

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Published at : 19 Aug 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Telangana Crime News TELANGANA NEWS
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