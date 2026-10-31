5 स्टार होटल में बड़ा हादसा, स्विमिंग पूल में करंट लगने से 2 विदेशी नागरिकों की मौत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक प्रतिष्ठित फाइव स्टार होटल में दर्दनाक हादसा सामने आया है. हलसूरु स्थित कॉनराड होटल (Conrad Hotel) के स्विमिंग पूल में करंट लगने की आशंका के बीच दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने की कोशिश में दो अन्य लोग घायल हो गए.

यह घटना शुक्रवार, 30 अक्टूबर की शाम की है. पुलिस के मुताबिक, होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित स्विमिंग पूल में जर्मनी और स्लोवाकिया के दो नागरिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जांच में मौत की वजह बिजली का करंट लगना मानी जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

बचाने की कोशिश में अमेरिकी पर्यटक और होटल का लाइफगार्ड घायल

हादसे के दौरान स्विमिंग पूल में मौजूद लोगों को बचाने की कोशिश में दो अन्य लोग भी घायल हो गए. घायलों की पहचान 41 वर्षीय अमेरिकी नागरिक मैथ्यू डेसेंटिस (Mathew Desantis) और 28 वर्षीय राहुल तिवारी के रूप में हुई है. मैथ्यू डेसेंटिस एक अमेरिकी पर्यटक हैं, जो होटल में ठहरे हुए थे. वहीं राहुल तिवारी कॉनराड होटल में पूल अटेंडेंट और लाइफगार्ड के तौर पर कार्यरत हैं. दोनों घायलों को तत्काल मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत खतरे से बाहर है.

होटल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, पुलिस ने शुरू की जांच

बेंगलुरु पूर्वी डिवीजन के डीसीपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्विमिंग पूल में बिजली का करंट कैसे पहुंचा और हादसे के पीछे कोई तकनीकी खराबी या सुरक्षा संबंधी लापरवाही तो नहीं थी.

फिलहाल दोनों मृत विदेशी नागरिकों की पहचान से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.