'यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट', फडणवीस पर भड़के ओवैसी, अखिलेश को भी नहीं बख्शा

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (10 नवंबर) को कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने UCC को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरा तो वहीं बाबरी मस्जिद मामले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा.

ओवैसी ने कहा कि फडणवीस सरकार ने तय कर लिया है कि वो समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने जो प्रश्न पत्र बनाया है वो UCC नहीं हिंदू सिविल फॉर्म कोड होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वे में जो सवाल पूछे हैं वो ही दर्शाता है कि ये गलत है.

'मुस्लिमों को उनके उसूलों पर चलने से रोकने की कोशिश'

ओवैसी ने कहा कि UCC सिर्फ मुस्लिमों को उनके उसूलों पर चलने से रोकने के लिए लाया जा रहा है. AIMIM सांसद ने कहा कि मुस्लिम धर्म में शादी जन्मों-जन्मों का साथ नहीं है. UCC सिर्फ इसीलिए लाया जा रहा है कि मुसलमान को उनके धर्म के हिसाब से चलने के लिए रोक दिया जाए. इस्लाम में जितने ऑर्गेनाइज रिलिजन हैं, उसमें औरत को शादी से बाहर निकलने का खुला अधिकार है. इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है.

उन्होंने कहा कि आप की जो सच है कि अगर एक बार शादी हो गई तो कम से कम 1 साल तक रिश्ते में बने रहना है. इसीलिए मैं कहता हूं कि यह UCC नहीं हिंदू मैरिज एक्ट है. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के पास क्या बाबा साहब से ज्यादा दिमाग है, जो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं.

वक्फ कानून लाकर हमारी मस्जिद छीनी- ओवैसी

ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो अपने वक्फ कानून लाकर हमसे हमारी मस्जिद छीनी, जमीनें छीनी. उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म में माता-पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी एक औलाद को दे सकते हैं. इस्लाम में हमेशा नहीं कर सकते हैं. UCC के जरिए मुसलमान को टारगेट करने की कोशिश हो रही है.

इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक को अखिलेश क्या जवाब देंगे. जिनके पिता बाबरी मस्जिद के दौरान जेल गए, उनको क्या जवाब देंगे. यहां के गोवंडी के विधायक अबू आजमी क्या जवाब देंगे.

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