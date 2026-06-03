मोंटेक सिंह अहलूवालिया का 'बिल्डिंग इंडिया @ 2047' का नया इकोनॉमिक विजन

ABP India at 2047 Conclave: ABP Network की तरफ से आयोजित 'India @ 2047Conclave Building Bharat'को अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने 'PPP को पुनर्जीवित करना - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की नई सोच' (Reviving PPP - Reimagining Infrastructure Financing) पर बात की, जिसमें भारत में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल्स के भविष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग पर खास तौर पर फोकस किया गया.

PPF मॉडल का आधुनिकीकरण

कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखते हुए मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को सिर्फ बजटीय आवंटन या सरकारी खर्च के भरोसे पूरा नहीं किया जा सकता. इसके लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क को और मजबूत बनाना होगा. इन्हें ग्लोबल लेवल पर लाने के लिए निजी पूंजी (Private Capital) की भी बड़े पैमाने पर जरूरत होगी.

उनका यह कहना कि केवल सरकारी पैसों से वर्ल्ड क्लास हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे और स्मार्ट सिटी बनाना असंभव है. दुनिया भर में ट्रिलियन्स डॉलर की निजी पूंजी निवेश के सही मौके की तलाश में है. ऐसे में सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होगी, जिससे अंबानी, अडानी, टाटा जैसी निजी कंपनियां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए आगे आए.

इस दौरान उन्होंने पुराने पीपीपी मॉडलों में सुधार की भी मांग की, जहां निजी कंपनियों को अत्यधिक जोखिम उठाना पड़ता था. उन्होंने एक ऐसे नए फ्रेमवर्क की बात की, जहां सरकारी और निजी कंपनियों के बीच जोखिम और रिटर्न दोनों का एक समान बंटवारा हो.