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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअफगानिस्तान में आया 6.2 की तीव्रता का भूकंप, दिल्ली से कश्मीर तक कांपी धरती

अफगानिस्तान में आया 6.2 की तीव्रता का भूकंप, दिल्ली से कश्मीर तक कांपी धरती

NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी. एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि भूकंप शाम 7 बजे आया है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 27 Jun 2026 08:18 PM (IST)
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27 जून 2026 यानी शनिवार शाम को दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप पर नजर रखने वाली भारत सरकार के नोडल एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की है. भूकंप केंद्र अफगानिस्तान में माना जा रहा है. रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता के भूकंप ने हाल ही में आए वेनेजुएला के भूकंप और फिलीपींस की याद दिला दी है. 

NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी. एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि भूकंप शाम 7 बजे आया है. 

जियोलॉजिकल सर्वे की मानें तो भूकंप नॉर्थ और ईस्ट अफगानिस्तान के जुर्म से 43 किमी साउथ में आया है. इन झटकों से राजधानी के कुछ इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए. 

यह भी पढ़ें: 'फुनगी को फांसी, शाखाओं को माफी', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में FIR पर बोले अखिलेश यादव

भूकंप वेनेजुएला में आए दो कुछ दिनों बाद दर्ज किया गया है. वेनेजुएला में 920 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. बुधवार शाम को एक मिनट के अंतराल के बाद दो जबरदस्त भूकंप आए थे. इनसे साउथ अमेरिकी की इमारतें ढह गईं. करीबन 50 हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. कई देश वेनेजुएला में मदद को आगे आए हैं. 

अफगानिस्तान के भूकंप का असर भारत तक

इधर, अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर भारत के कुछ इलाकों में भी पड़ा है. कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. एहतियात के तौर पर इमारतों और घरों से लोग बाहर निकल आए. वहीं, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश का इलाका रहा है. इसे दुनिया का सबसे अधिक भूकंप एक्टिव इलाका माना जाता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने से इस इलाके में भूकंप आते रहते हैं.

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 27 Jun 2026 07:44 PM (IST)
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