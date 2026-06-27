अफगानिस्तान में आया 6.2 की तीव्रता का भूकंप, दिल्ली से कश्मीर तक कांपी धरती

27 जून 2026 यानी शनिवार शाम को दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप पर नजर रखने वाली भारत सरकार के नोडल एजेंसी, नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 6.2 दर्ज की है. भूकंप केंद्र अफगानिस्तान में माना जा रहा है. रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता के भूकंप ने हाल ही में आए वेनेजुएला के भूकंप और फिलीपींस की याद दिला दी है.

NCS के मुताबिक, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी. एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि भूकंप शाम 7 बजे आया है.

जियोलॉजिकल सर्वे की मानें तो भूकंप नॉर्थ और ईस्ट अफगानिस्तान के जुर्म से 43 किमी साउथ में आया है. इन झटकों से राजधानी के कुछ इलाकों में अफरा-तफरी मच गई. लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए.

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भूकंप वेनेजुएला में आए दो कुछ दिनों बाद दर्ज किया गया है. वेनेजुएला में 920 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. बुधवार शाम को एक मिनट के अंतराल के बाद दो जबरदस्त भूकंप आए थे. इनसे साउथ अमेरिकी की इमारतें ढह गईं. करीबन 50 हजार से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. कई देश वेनेजुएला में मदद को आगे आए हैं.

#WATCH | J&K: Earthquake tremors felt in Srinagar and other parts of the region after an earthquake of magnitude 6.2 on the Richter scale occurred in Afghanistan. https://t.co/PRjYYF7S8G pic.twitter.com/93F1AOsalZ — ANI (@ANI) June 27, 2026

अफगानिस्तान के भूकंप का असर भारत तक

इधर, अफगानिस्तान में आए भूकंप का असर भारत के कुछ इलाकों में भी पड़ा है. कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. एहतियात के तौर पर इमारतों और घरों से लोग बाहर निकल आए. वहीं, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश का इलाका रहा है. इसे दुनिया का सबसे अधिक भूकंप एक्टिव इलाका माना जाता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के लगातार टकराने से इस इलाके में भूकंप आते रहते हैं.

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