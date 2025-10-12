अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुतक्की का रविवार (12 अक्टूबर 2025) को होने वाला आगरा दौरा रद्द हो गया है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रविवार को ताजमहल का दीदार करने के लिए आने वाले थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी ये यात्रा रद्द हो गई है. उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के मुताबिक मुतक्की को रविवार को अपराह्न 11 बजे ताजमहल पहुंचना था और एक घंटे ताजमहल का दीदार करने के बाद उन्हें आगरा में ही दोपहर का भोजन करने के बाद वापस दिल्ली रवाना होना था.

मुतक्की का आगरा में ताजमहल का दौरा क्यों रद्द हुआ, इसकी वजह पता नहीं चला पायी है. जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल विभाग ने मुतक्की के आगरा कार्यक्रम के रद्द होने की पुष्टि की है. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुतक्की शनिवार को सहारनपुर के देवबंद स्थित मदरसा दारुल उलूम पहुंचे थे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था. मुतक्की बृहस्पतिवार को छह दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्ली पहुंचे. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के सत्ता से हटने और तालिबान के सत्ता अपने हाथ में लेने के चार साल बाद तालिबान सरकार के किसी नेता की भारत की यह पहली उच्च-स्तरीय यात्रा है.

मुतक्की

तालिबान को मान्यता नहीं दी

भारत ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है. मुतक्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली से सड़क मार्ग से देवबंद पहुंचे, जो दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक है. दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम (कुलपति) अबुल कासिम नोमानी, जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और दारुल उलूम के पदाधिकारियों ने दारुल उलूम देवबंद में अफगान विदेश मंत्री का स्वागत किया. मुतक्की के आगमन से पहले खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने देवबंद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये थे. अफगान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के पाकिस्तान के साथ सीमा पार आतंकवाद सहित कई मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण संबंध हैं.

