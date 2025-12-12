आचार्य प्रमोद कृष्णम की पीएम मोदी से मुलाकात, मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट सौंपी

कल्कि पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने संसद के पीएम कक्ष में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीरें भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की.

इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट सौंपी. साथ ही विश्व की प्रथम कल्कि कथा और श्री कल्कि धाम का अंग-वस्त्रम भेंट किया. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारतीय संसद के पीएम कक्ष में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री कल्कि धाम के निर्माण की प्रगति रिपोर्ट और विश्व की प्रथम 'कल्कि कथा' के प्रसाद एवं श्री कल्कि धाम का अंग-वस्त्रम भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.'

प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया था. साथ ही उन्होंने श्री कल्कि धाम मंदिर के मॉडल का भी अनावरण किया था. इस धाम का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई संत, धर्मगुरु और कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे.

पीएम मोदी ने श्री कल्कि धाम के उद्घाटन के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि अभी कई अच्छे काम बाकी हैं, जिन्हें मेरे लिए छोड़ा गया है. जनता और संतों के आशीर्वाद से वह अधूरे कार्यों को पूरा करते रहेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की वास्तुकला पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया था कि इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जहां भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे. पीएम मोदी ने बताया था कि इन 10 अवतारों के जरिए धर्मग्रंथों में मानव रूप सहित भगवान के सभी रूपों को प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी संतों को उनके मार्गदर्शन के लिए नमन किया और आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी आभार व्यक्त किया था.

