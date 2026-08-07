मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअभिजीत दीपके ने PM मोदी के सामने रखी बड़ी डिमांड, बोले- 'Gen Z के लिए आप...'

अभिजीत दीपके ने PM मोदी के सामने रखी बड़ी डिमांड, बोले- 'Gen Z के लिए आप...'

15 अगस्त आने वाला है और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी से एक रिकवेस्ट की है. उन्होंने कहा कि पीएम इस बार जेन जी के बारे में बात करें.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 07 Aug 2026 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी नए मुद्दों पर बातचीत कर रही है. सीजेपी की कोर टीम की बैठक अभिजीत दीपके के घर हुई थी. इस मीटिंग में उन्होंने आगे कैसे काम करना है इस पर प्लान किया. इसके बाद दीपके ने पीएम मोदी से 15 अगस्त की स्पीच को लेकर एक रिक्वेस्ट की है. उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं इस बार पीएम मोदी जेन जी और यूथ के बारे में बात करें.

अभिजीत दीपके ने कहा- 15 अगस्त आ रहा है, हर साल हमारे पीएम रेड फोर्ट से भाषण देते हैं. हम चाहते हैं इस बार की स्पीच Gen Z  और यूथ के लिए हो. पीएम अपनी स्पीच में बताएं की वह  Gen Z  और यूथ के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे उनको एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं. में आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि अगले एक हफ्ते तक आप लोग भी पीएम मोदी से गुजारिश करें कि इस बार की स्पीच आप लोगों को चाहिए.

कैंपेन शुरू करेगी सीजेपी
अभिजीत दीपके ने 6 अगस्त को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही एक ऐसा कैंपेन लॉन्च करने जा रही है, जिसमें सीधा जनता से संवाद किया जा सके. अगले महीने पूरे भारत में लोगों से बातचीत करने और उनके मुद्दों को जानने के लिए 'क्या बोलती है पब्लिक' नाम से कैंपेन शुरू किया जाएगा. दीपके ने ये सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.

सरकार का डर किया खत्म
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बड़ी कामयाबी बताते हुए दीपके ने कहा, इस सरकार ने पिछले 10-12 सालों में लोगों के मन में जो डर पैदा किया था, वह अब खत्म हो गया है. लोक अब सड़कों पर उतरेंगे. आज उन्होंने एक व्यक्ति का इस्तीफा मांगा है. कल वे दूसरों के इस्तीफे लेंगे.'

ये भी पढ़ें: 'हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, वीडियो बनाएं', PM मोदी ने शेयर किया एक और रील

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 06:29 AM (IST)
Tags :
15 August CJP PM Modi Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अभिजीत दीपके ने PM मोदी के सामने रखी बड़ी डिमांड, बोले- 'Gen Z के लिए आप...'
अभिजीत दीपके ने PM मोदी के सामने रखी बड़ी डिमांड, बोले- 'डर हो गया है खत्म'
इंडिया
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
Gen-Z पर मोहन भागवत करते हैं अंधा भरोसा, बोले- 'वो कभी भी...'
इंडिया
'हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, वीडियो बनाएं', PM मोदी ने शेयर किया एक और रील
'हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, वीडियो बनाएं', PM मोदी ने शेयर किया एक और रील
इंडिया
‘क्या बोलती पब्लिक’, Gen-Z का मूड जानने के लिए सितंबर से CJP का देशव्यापी अभियान
‘क्या बोलती पब्लिक’, Gen-Z का मूड जानने के लिए सितंबर से CJP का देशव्यापी अभियान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को BJP में कौन नेता पसंद? दिया जवाब, 'हैलो अंकल...'
राहुल गांधी को BJP में कौन नेता पसंद? दिया जवाब, 'हैलो अंकल...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में आज भी बारिश, जगह-जगह जलभराव, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
कांवड़ियों पर टिप्पणी को लेकर साजिद रशीदी पर भड़के BJP विधायक, NSA लगाने की मांग
फ़ुटबॉल
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
आसमान से गिरी बिजली, 24 साल के खिलाड़ी की मौत; वीडियो वायरल 
ओटीटी
Friday OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
OTT Releases: फ्राइडे को ओटीटी पर साउथ की 7 फिल्मों का धमाका, लिस्ट में 'लेनिन' समेत और कौन
इंडिया
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
AI डीपफेक पर सरकार का एक्शन, फर्जी फोटो-वीडियो पर 3 घंटे में होगी कार्रवाई
जनरल नॉलेज
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
कुर्सी पर तौलिया से कैसे बढ़ती है शान, क्या कहीं और ऐसा होता है?
शिक्षा
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
महाराष्ट्र में MBBS-BDS काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा शेड्यूल
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget