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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अब तक क्यों नहीं किया', चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम तो दीपके ने किया सवाल

'अब तक क्यों नहीं किया', चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम तो दीपके ने किया सवाल

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी थी. इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप की शुरुआत की है. इस पर दीपके की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर चुनाव आयोग को घेरा है. उन्होंने शनिवार (26 सितंबर) को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. दीपके ने इसके जरिए चुनाव आयोग से वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपने को लेकर सवाल किया है कि अभी तक इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई थी. दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी मुंबई में प्रदर्शन करेगी.

दरअसल चुनाव आयोग ने एक खास कैंप की शुरुआत की है. इसके तहत जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है या जो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर की पहली तारीख को 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है, वह मतदाता सूची के किसी भी तरह के रिवीजन का इंतजार किए बिना वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने दबाव में यह फैसला लिया है. 

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अभिजीत दीपके ने चुनाव आयोग के फैसले को लेकर एक्स पर लिखा, 'तो अब तक क्यों नहीं किया था?' दीपके की इस एक्स पोस्ट पर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिले हैं. उनके समर्थक रिप्लाई में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. 

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने क्या बताया

'आईएएनएस' की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि तय नियमों के तहत मतदाता सूचियों को नियमित रूप से अपडेट करने की प्रक्रिया में योग्य व्यक्ति अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

भारत निर्वाचन आयोग के साथ मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नियमों के मुताबिक व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही उसने निर्धारित तारीख पर 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, वह उस निर्वाचन क्षेत्र या मतदान क्षेत्र का सामान्य निवासी हो जहां अपना नाम दर्ज कराना चाहता है और मतदाता बनने के लिए अयोग्य घोषित न हो.

यह भी पढ़ें : इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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