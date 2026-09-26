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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?

इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?

SIR विवाद के बीच ममता बनर्जी और CPI(M) महासचिव एम.ए. बेबी के बीच फोन पर बातचीत की खबर है. जानें INDIA गठबंधन की बैठक और चुनाव आयोग के भीतर उठी आपत्तियों का पूरा मामला.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से एक-दूसरे की विरोधी रहीं तृणमूल कांग्रेस (TMC) और CPI(M) के बीच SIR विवाद को लेकर बातचीत शुरू होने का दावा किया है. सूत्रों के मुताबिक, TMC प्रमुख ममता बनर्जी और CPI(M) महासचिव एम.ए. बेबी ने शुक्रवार को फोन पर बात की. दोनों नेताओं के बीच चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया और विपक्षी दलों की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आई है. 'द इंडियन एक्सप्रेस' की जांच के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की थी.

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ममता बनर्जी ने INDIA गठबंधन की बैठक की मांग की

सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी बात की और INDIA गठबंधन की जल्द बैठक बुलाने की मांग की. बैठक अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को बुलाने की बात कही गई है. हालांकि, इस बातचीत और प्रस्तावित बैठक को लेकर अभी सार्वजनिक रूप से सभी दलों की ओर से डिटेल जानकारी सामने नहीं आई है.

एम.ए. बेबी ने दो दिन पहले लिखा था पत्र

ममता बनर्जी और एम.ए. बेबी के बीच बातचीत से पहले CPI(M) महासचिव ने विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की अपील की थी. बेबी ने चुनाव आयोग की वर्किंग सिस्टम और SIR को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को लेकर विपक्ष को एक साथ चर्चा करनी चाहिए.

चुनाव आयोग के भीतर क्या हुआ?

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 मौकों पर चुनाव आयोग के कुछ फैसलों और आदेशों पर सवाल उठाए. रिपोर्ट के अनुसार, इन आपत्तियों में नए मतदाताओं के पंजीकरण, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, मतदाता डेटा तक पहुंच और SIR से जुड़े कुछ तकनीकी मामलों जैसे मुद्दे शामिल थे. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को उनकी जानकारी के बिना लिए जाने पर आपत्ति जताई थी. कुछ मामलों में उन्होंने प्रक्रिया और मतदाता डेटा के प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए.

बंगाल में TMC और CPI(M) का साथ आना क्यों अहम?

पश्चिम बंगाल में TMC और CPI(M) लंबे समय से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं. ऐसे में चुनाव आयोग और SIR जैसे मुद्दे पर दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम है. हालांकि, फिलहाल दोनों दलों के बीच किसी औपचारिक चुनावी गठबंधन या पश्चिम बंगाल में साथ चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं हुई है. सामने आई जानकारी मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच समन्वय को लेकर है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Sep 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
TMC Election Commission MAMATA BANERJEE
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