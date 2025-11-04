दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

गुलाबी ठंड के बीच एक बार फिर से देश का मौसम बदलने वाला है. दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आज मंगलवार (4 नवंबर) को बादल छाने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक राजधानी में कई जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है. उत्तर प्रदेश में सुबह शाम कोहरा देखने को मिलेगा, हालांकि दिन में मौसम साफ रहेगा. पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में अब ठंड होने लगी है.

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा. पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और म्यांमार तट पर निम्न दबाव क्षेत्र बनने से आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 5 नवंबर तक आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी बारिश के आसार हैं.

दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली एनसीआर में आज से मौसम सुहाना हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आने लग जाएगा. 4-5 नवंबर को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है. जबकि 6 नवंबर को मौसम सामान्य रहेगा. 7-8 नवंबर के बाद एक बार फिर तापमान में मामूली गिरावट आएगी. फिलहाल दिल्ली एनसीआर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 8 नवंबर तक बदलता नहीं दिख रहा है.

उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज पूर्वी यूपी के कई जिलों में सुबह के वक्त कोहरा छाया है. रात के समय भी हल्की धुंध या कोहरा दिखाई दे सकता है. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है. बीते 24 घंटे में यूपी के दोनों ही संभाग में मौसम शुष्क रहा है.

यूपी में छाया कोहरा, लुढ़केगा पारा

लखनऊ के आंचलिक मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 4 नवंबर को पूर्वी यूपी के वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, रायबरेली सहित आस-पास के जिलों में सुबह के वक्त कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि पश्चिमी यूपी में आज मौसम शुष्क रहने वाला है.

मौसम विभाग ने 5 नवम्बर को यूपी के सभी 75 जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. 6 और 7 नवम्बर को भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है. बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगले 48 घंटे में यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा. गाजियाबाद, मथुरा, कानपुर, झांसी, ललितपुर, अलीगढ़, रामपुर, बरेली सहित यूपी के अन्य जिलों में आज मौसम में कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है.

पहाड़ों में बर्फबारी के आसार

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने की आशंका है. इस कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड में बढ़ोतरी होगी. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार और बुधवार को बर्फबारी होने के आसार हैं. 4-5 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है.

ये भी पढ़ें

कोयंबटूर गैंगरेप मामला: 'कितनी और निर्भया चाहिए?', NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का तमिलनाडु सरकार से सवाल