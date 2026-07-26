एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

बैंक FD से ज्यादा ब्याज, क्या है कॉर्पोरेट एफडी और कैसे करें निवेश Fixed Deposit Investment: बैंक एफडी से ज्यादा ब्याज के लिए कॉरपोरेट एफडी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन निवेश से पहले कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, वित्तीय स्थिति, टैक्स नियम और जोखिम को जरूर समझें. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 25 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्र सरकार की तरफ से सभी मांगों को मान लेने के बाद सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और छात्रों से घर जाने की अपील की. Read More

होर्मुज के पास LPG टैंकर पर मिसाइल हमला, 28 भारतीय थे सवार, भारतीय दूतावास ने क्या बताया तेहरान में भारतीय दूतावास ने एलपीजी टैंकर दिशा पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही कूटनीतिक स्तर पर त्वरित कदम उठाए गए. बयान में कहा गया, "दूतावास संबंधित ईरानी अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में है." Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

CWG 2026: जिसके नाम का दुनिया उड़ाती थी मजाक, उसी झंडू ने जीता ब्रॉन्ज मेडल Jhandu Kumar Bronze Medal Commonwealth Games 2026: 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पदक का खाता खुल चुका है. झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता. Read More

BCCI की समीक्षा बैठक, इंग्लैंड से हार के बाद सपोर्ट स्टाफ पर गिरेगी गाज? बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा मंगलवार को करेगा. इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद अगस्त में होने वाली समीक्षा बैठक में सपोर्ट स्टाफ के अनुबंध पर भी फैसला होगा. Read More

Kanya Weekly Rashifal 26 Jul-1 Aug: मेहनत दिलाएगी सफलता, करियर में मिलेगा सम्मान Virgo Weekly Horoscope: क्या कन्या राशि वालों को इस सप्ताह नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी? व्यापार में कौन-से अवसर मिलेंगे, विवाह की बात कितनी आगे बढ़ेगी और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? Read More