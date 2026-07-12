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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUS-ईरान जंग के 134 दिन बाद पहली बार दिखेंगे नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई! सामने आई तारीख

US-ईरान जंग के 134 दिन बाद पहली बार दिखेंगे नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई! सामने आई तारीख

घोषणा की गई है, उसके अनुसार दिवंगत ईरानी नेता के लिए सभा मंगलवार 23 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी. नोटिस में इसे शहीद मुजाहित इमाम की श्रद्धांजलि सभा बताया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Jul 2026 04:32 PM (IST)
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ईरान के नए सुप्रीम नेता को लेकर बड़ी खबर रविवार (12 जुलाई) को आई है. ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई मंगलवार (14 जुलाई) को तेहरान में अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो इस सभा में शामिल होंगे.

जो घोषणा की गई है, उसके अनुसार दिवंगत ईरानी नेता के लिए सभा मंगलवार 23 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी. नोटिस में इसे शहीद मुजाहित इमाम की श्रद्धांजलि सभा बताया गया है. बता दें, मुज्तबा अपने पिता की मौत के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने या दिखाई नहीं दिए हैं. 

मुज्तबा के तीन भाई आए थे, साप्ताहिक शोक में नजर

इससे पहले खामेनेई के साप्ताहिक शोक में भी मुज्तबा खामेनेई नहीं दिखाई दिए थे. हालांकि, उनके तीन भाईयों ने सभा में प्रार्थना का नेतृत्व किया था. तीनों के नाम मुस्तफा, मेसम और मसूद खामेनेई हैं. यह इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला में ताबूतों के पास खड़े थे. जहां हजारों लोग शामिल थे. अयातुल्लाह खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू और उनकी 14 महीने की पोती के ताबूत रखे गए थे. 

पिता की मौत का बदला लेने का लिया संकल्प: मुज्तबा खामेनेई

इधर, एक दिन पहले शनिवार को मुज्तबा खामेनेई ने कई पोस्ट जारी किए. इसमें उन्होंने अपने पिता का बदला लेने का संकल्प लिया. बता दें, सुपुर्दे खाक हो चुके ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत अमेरिकी और इजरायल हमले में 28 फरवरी 2026 को हो गई थी. इसके बाद से मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई. साप्ताहिक शोक के बीच भी हमलों की खबरें सामने आईं थी. 

ईरान ने बनाई मोस्ट वांटेड लिस्ट, ट्रंप जता चुके हत्या की आशंका

इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हत्या की आशंका जताई है. वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि उन लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें निशाना बनाया जाएगा. बयानबाजी का दौर उस वक्त शुरू हुआ, जब 17 जून को सीजफायर समझौता टूटने के बाद तनाव फिर गहरा गया है. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में घिरे PM तारिक रहमान, जमात चीफ बोले- BNP ने तोड़ा वादा, कर दी ये बड़ी मांग

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Jul 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
Middle East Mojtaba Khamenei Iran US War
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