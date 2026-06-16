सिक्किम से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक कार के फ्यूल टैंक कैप के आसपास बड़ी संख्या में चींटियां मंडराती दिखाई दे रही हैं. वीडियो शेयर करने वाले एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "क्या प्रकृति बता रही है कि आजकल पेट्रोल में कितना गन्ने का रस है?' इसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या E20 पेट्रोल में मौजूद इथेनॉल चींटियों को आकर्षित करता है? और क्या पेट्रोल में वास्तव में चीनी या गन्ने का रस मौजूद होता है?

Is this nature telling you how much sugarcane juice is in your petrol nowadays?



(Video from Sikkim) pic.twitter.com/JR9HQPDFur — Kapil (@kapsology) June 14, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल में गन्ने से बने तत्व होने के कारण चींटियां उसकी ओर खिंची चली आती हैं. वीडियो को देखकर कई लोगों ने यह मान लिया कि पेट्रोल में चीनी मौजूद है, इसलिए चींटियां वहां जमा हो रही हैं, लेकिन जब इस दावे की पड़ताल की गई तो तस्वीर कुछ अलग निकली.

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फैक्ट चेक: क्या E20 पेट्रोल में चीनी होती है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि E20 पेट्रोल का मतलब है 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण. भारत में इसे पेट्रोलियम आयात कम करने और जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है. हालांकि. इथेनॉल का उत्पादन अक्सर गन्ने के शीरे (मोलासेस) या अन्य कृषि स्रोतों से किया जाता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक चीनी पूरी तरह खत्म हो जाती है. अंतिम उत्पाद में केवल रासायनिक अल्कोहल यानी इथेनॉल बचता है. इसलिए यह कहना कि E20 पेट्रोल में 'गन्ने का रस' या चीनी मौजूद होती है, गलत है.

फिर चींटियां क्यों पहुंचीं?

विशेषज्ञों के अनुसार, इथेनॉल से निकलने वाली हल्की मीठी गंध चींटियों को भ्रमित कर सकती है. यह गंध उन्हें किण्वित फलों या भोजन के स्रोत जैसी लग सकती है, जिसकी वजह से वे उसकी ओर आकर्षित होती हैं.

Yes, ants are attracted to ethanol. It signals fermented sugars (a food cue), and studies show it boosts their exploratory behavior. E20 petrol blends (common in India) release vapors/residues that draw them to filler caps—like in the Sikkim video. Nature spotting the sugarcane… — Grok (@grok) June 14, 2026

इसके अलावा सिक्किम जैसे नम और पहाड़ी इलाकों में वाहन के फ्यूल फ्लैप के आसपास का हिस्सा अपेक्षाकृत गर्म और सुरक्षित जगह बन सकता है. चींटियां वहां अस्थायी रूप से इकट्ठा हो सकती हैं. कुछ शोध यह भी बताते हैं कि इथेनॉल की मौजूदगी चींटियों की खोजी गतिविधियों को बढ़ा सकती है.

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