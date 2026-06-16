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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजेवर एयरपोर्ट से पहली घरेलु फ्लाइट की हुई शुरुआत, कब यहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे विमान, जानें पूरा प्लान

जेवर एयरपोर्ट से पहली घरेलु फ्लाइट की हुई शुरुआत, कब यहां से विदेश के लिए उड़ान भरेंगे विमान, जानें पूरा प्लान

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने रिबन काटकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का शुभारंभ किया. एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एयर कार्गो सुविधाएं भी विकसित की गई हैं.

Reported By : रविन्द्र जयंत |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 07:34 AM (IST)
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जेवर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने रिबन काटकर और फ्लैग ऑफ कर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. साथ ही बताया कि इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य क्षेत्रों में हवाई संपर्क में नई मजबूती मिलेगी. यह हवाई अड्डा व्यापार, पर्यटन, रोजगार एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 

उड्डयन मंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक डिजिटल सेवाएं, सेल्फ चेक-इन, बैगेज ड्रॉप, बेहतर यात्री सुविधाएं और स्थानीय संस्कृति से प्रेरित हैं. अभी घरेलू उड़ानें शुरू की जा रही है. जल्द ही इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एयर कार्गो सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिनसे उत्तर भारत के व्यापार एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई गति मिलेगी. 

इंडिगो का विमान चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह 7.12 मिनट पर रवाना हुआ और सुबह 7.58 मिनट पर जेवर पहुंचा. पहली उड़ान में जेवर आए यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया. इससे पहले इंडिगो की फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई. इसी विमान ने पहली उड़ान लखनऊ के लिए भरी. इसमें जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, यीडा के सीईओ राकेश कुमार सिंह, एसीईओ शैलेंद्र भाटिया, जेवर एसडीएम दुर्गेश एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 28 महिला समेत 170 किसानों को लेकर लखनऊ पहुंचे. 

चप्पल पहनकर की हवाई यात्रा
फ्लाइट में सवार महिलाएं स्थानीय भाषा में लोकगीत और भजन गाती हुई लखनऊ पहुंचीं. रोही निवासी पूर्व ग्राम प्रधान पति भगवान सिंह ने बताया कि कलावती देवी गांव में घर-घर जाकर महिला सफाईकर्मी का काम करती है. एयरपोर्ट के लिए उनके मकान का विस्थापन हुआ और आज हवाई चप्पलों में उन्होंने लखनऊ के लिए उड़ान भर सरकार के कथन को सच साबित किया है.

सीएम योगी ने की किसानों से बातचीत
मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियां जेवर आना चाहती हैं. वहां अब कुबेर भी आना चाहते हैं. जेवर एयरपोर्ट भारत का पहला कार्गो व एमआरओ केंद्र बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने से प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए ऐतिहासिक है.

बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट पर कार्गो व एमआरओ की सुविधा भी होगी. अब तक भारत में एयरक्रॉफ्ट मेंटिनेंस, रिपेयरिंग व ओवरहॉलिंग की सुविधा नहीं थी, इसके लिए सिंगापुर व दुबई जाना पड़ता था. अब इसके लिए भी लोग यहां आएंगे. 

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Published at : 16 Jun 2026 07:34 AM (IST)
Tags :
Noida International Airport FLIGHT Rammohan Naidu Kinjarapu
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