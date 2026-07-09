एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 9 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Loan from Friend: उधार लेने वाले हो जाएं सावधान! कर्ज नहीं लौटाने पर हो सकती है सात साल की जेल
Udhaar: हम अक्सर अपने दोस्त या रिश्तेदारों की मुश्किल समय में मदद कर देते हैं, उन्हें उधार के रूप में रुपये दे देते हैं. जिसे वो कभी वापस नहीं करते. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये खबर जरूर पढ़ें. Read More
Train Food: ट्रेन में स्विगि-जोमैटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं खाना, बस तैयार रखें PNR, जानें प्रोसेस
Indian Railways: ट्रेन यात्रा के दौरान अब यात्री केवल 10 अंकों के PNR नंबर से स्विगी और जोमैटो के जरिए तय स्टेशन पर पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर सीधे अपनी सीट पर मंगवा सकते हैं. Read More
TMC विरोध प्रदर्शन में किस बात पर चढ़ा ममता बनर्जी का पारा, अपने ही कार्यकर्ता को मारा तमाचा, देखें VIDEO
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है. वह एक शख्स को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है. Read More
खार्ग पर कब्जा, पावर प्लांट पर हमले... ईरान में मचेगी भारी तबाही! ट्रंप ने दे दिया खतरनाक मैसेज, बोले - 'आज रात...'
US-Iran War: ट्रंप ने फिर धमकी दी कि अमेरिका ईरान के आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है और खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच की इंस्टा स्टोरी वायरल, विराट कोहली को बताया ग्लोबल स्टार; जानें क्या लिखा
Novak Djokovic On Virat Kohli: टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विराट कोहली को ग्लोबल स्टार कहा. उन्होंने कोहली से जुड़ी एक स्टोरी भी शेयर की. Read More
‘रीसेट’ की कीमत चुका रही टीम इंडिया? टीम इंडिया की लगातार हार पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई सबसे बड़ी कमजोरी
इंग्लैंड से 125 रन की हार और लगातार चौथी टी20 हार के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि टीम रीसेट फेज में है. उनके मुताबिक भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ‘Game Awareness’ रही, जिससे टीम लगातार मैच हार रही है. Read More
Yogini Ekadashi 2026 Date: योगिनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर न हों परेशान, जोधपुर के ज्योतिषाचार्य ने बताया 10 या 11 जुलाई का सही गणित
Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी व्रत कब? 10 या 11 जुलाई की उलझन हुई दूर. ज्योतिषाचार्य के अनुसार जानें किस दिन व्रत रखना होगा सबसे शुभ और फलदायी, साथ ही नोट करें पारण का सही समय. Read More
Household Income: देश के इस शहर में है सबसे रईस लोग! घरेलू इनकम के मामले में तोड़े सारे रिकॉर्ड, मुंबई-दिल्ली सब पीछे छूटे
Household Income: दिल्ली- मुंबई जैसे बड़े शहरों में एक परिवार की पूरी इनकम मिलाकर कितनी हो सकती है? या कौन से शहर में सबसे ज्यादा हाउसहोल्ड इनकम होगी, कभी सोचा है? नहीं, तो ये लिस्ट एक बार देख लें. Read More