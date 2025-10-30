हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलVirat Kohli Fitness: पिच पर चीते की फुर्तीले नजर आते हैं विराट कोहली, जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज?

Virat Kohli Fitness: पिच पर चीते की फुर्तीले नजर आते हैं विराट कोहली, जानें क्या है उनकी फिटनेस का राज?

Virat Kohli Fitness: विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सख्त रहते हैं. वह जंक फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं और पिछले कई सालों से अपना फेवरेट बटर चिकन तक नहीं खाया है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Virat Kohli Fitness Secrets: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली न सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं. मैदान पर उनकी फुर्ती और ऊर्जा सबसे अलग मानी जाती है. 36 साल की उम्र में भी कोहली का फिटनेस लेवल युवा खिलाड़ियों को मात देता है.

दो दशक से भी ज्यादा समय से क्रिकेट खेलने वाले विराट कोहली की सफलता के पीछे उनकी सख्त डाइट, अनुशासन और एक्सरसाइज से जुड़ी लाइफस्टाइल का भी बड़ा योगदान माना जाता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली की फिटनेस का राज क्या है.

फिटनेस को लेकर बहुत सख्त है विराट

विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सख्त रहते हैं. अनुष्का शर्मा के अनुसार, विराट जंक फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं और पिछले कई सालों से बटर चिकन तक नहीं खाया है. अनुष्का शर्मा के अनुसार, विराट कोहली रोज सुबह उठकर का कार्डियों करते हैं और उसके साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं. इसके अलावा विराट कोहली अपनी नींद को लेकर समझौता नहीं करते हैं. विराट की डाइट भी बिल्कुल क्लीन होती है, वह मीठे और जंक फूड से बहुत दूर रहते हैं.

विराट की स्ट्रिक्ट डाइट है फिटनेस की चाबी

विराट कोहली ने खुद कई बार पर अपनी डाइट के बारे में खुलासा किया है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके नाश्ते में आमलेट, तीन अंडे की जर्दी, पालक, पपीता, ड्रैगन फ्रूट, तरबूज और पीनट बटर के साथ ब्रेड शामिल होता है. इसके अलावा वह दिन में तीन से चार कप ग्रीन टी पीते हैं. वह दोपहर के खाने में हल्का खाना पसंद करते हैं, जिसमें सूखे मेवे भी शामिल होते हैं और रात के खाने में कोहली हरी सब्जियों को महत्व देते हैं.

कोहली का जिम और एक्सरसाइज रूटीन

कोहली अपनी फिटनेस को लेकर इतने सख्त रहते हैं कि वह रोजाना करीब 2 घंटे जिम में बिताते हैं, वहीं सप्ताह में एक दिन आराम जरूर करते हैं. कोहली स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं. उनका मानना है कि शरीर को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज में बदलाव जरूरी होता है. कोहली की डाइट एल्कलाइन फूड्स पर भी आधारित है. कोहली की एल्काइन फूड डाइट का मकसद शरीर का पीएच बैलेंस बनाए रखना और हड्डियों को मजबूत करना है. एक इंटरव्यू में कोहली ने खुद बताया था कि पहले वह पतली हड्डियों से जूझ रहे थे, लेकिन एल्काइन फूड खाने के बाद उन्हें काफी फायदा हुआ था. इसके अलावा विराट कोहली स्टीम सब्जियां खाना पसंद करते हैं. इन सब्जियों में न तो मसाले होते हैं और नहीं ज्यादा तेल. स्टीम सब्जियां न सिर्फ पोषण से भरपूर होती हैं, बल्कि वजन को कंट्रोल में रखने, डाइजेशन सुधारने और आंखों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 30 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Virat Kohli Diet Virat Kohli Fitness Virat Kohli Gym Routine
