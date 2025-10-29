हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थReasons for Waking up at 4 am Every Night: रोजाना सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती है नींद, जान लें इस वक्त क्या सिग्नल देती है आपकी बॉडी?

Reasons for Waking up at 4 am Every Night: रोजाना सुबह 3 से 5 के बीच खुल जाती है नींद, जान लें इस वक्त क्या सिग्नल देती है आपकी बॉडी?

Waking up at 3 am Stress Related: सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लोग गहरी नींद में सोते हैं. लेकिन अगर आप बार-बार इसी टाइम जाग जाते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है. चलिए आपको बताते हैं क्यों.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 29 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Preferred Sources

Is waking up at 3 am normal: कभी-कभी अलार्म बजने से पहले ही नींद खुल जाती है. न कोई आवाज, न कोई हलचल बस दिमाग के अंदर बेचैनी. अगर आप रोजाना तड़के उठ जाते हैं और वजह समझ नहीं आती, तो हो सकता है कि आपका शरीर आपको कोई जरूरी संदेश दे रहा हो. चलिए आपको बताते हैं कि आपको शरीर आपको क्या मैसेज देना चाहता है. 

कैसी होती है आपकी बॉडी क्लॉक?

रात के 3:47 बजे अचानक जाग जाना आपको संयोग लग सकता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है. हमारे शरीर के अंदर एक बेहद सटीक 24 घंटे का चक्र चलता है, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं. यह हार्मोन रिलीज से लेकर शरीर के तापमान तक सब कुछ नियंत्रित करता है. सुबह 2 से 5 बजे के बीच यह चक्र बहुत संवेदनशील अवस्था में होता है. इसी समय कोर्टिसोल हार्मोन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू करता है ताकि आपको सूर्योदय के आसपास प्राकृतिक रूप से जगाया जा सके. लेकिन जब तनाव अधिक हो, तो यह धीमी आवाज़ में उठाने की बजाय अचानक आपको नींद से झटका देकर बाहर खींच लेता है. ऐसा कुछ कारणाों के चलते होता है. 

नींद का सबसे बड़ा दुश्मन

लगातार तनाव सिर्फ मूड खराब नहीं करता, बल्कि नींद की संरचना को भी बदल देता है. रात भर नींद के अलग-अलग चरणों से सुचारू रूप से गुजरने की बजाय शरीर हाई अलर्ट पर बना रहता है. नतीजा नींद गहरी होने की बजाय बीच में ही टूट जाती है. खासकर REM नींद में दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है. यादें, भावनाएं और अधूरे विचार इसी समय प्रोसेस होते हैं. यही वजह है कि तनावग्रस्त लोग अक्सर सुबह-सुबह REM नींद से जागते हैं और उन्हें यह पल याद भी रहता है.

आपकी नींद का समय आपके बारे में क्या बताता है?

अगर आप रोज 3 से 5 बजे के बीच उठ जाते हैं, तो यह आपके क्रोनोटाइप का इशारा हो सकता है. यानी आपकी प्राकृतिक नींद-जागने की घड़ी. कुछ लोग सूरज के साथ उठने के लिए बने हैं, जबकि कुछ देर रात तक जागकर ही सक्रिय होते हैं. आज की 9 से 5 वाली लाइफस्टाइल अक्सर इन जैविक घड़ियों से टकराती है, जिसे "सोशल जेट लैग" कहा जाता है. खासकर नाइट आउल्स (रात को सक्रिय रहने वाले लोग) के लिए जबरन सुबह उठना तनाव और असंतुलन का कारण बन सकता है.

इससे बचने के उपाय

अच्छी बात यह है कि आप पूरी तरह बेबस नहीं हैं. अगर रोज़ सुबह जल्दी नींद खुलने लगी है, तो इन बातों को अपनाएं-

  • अपनी नींद का पैटर्न नोट करें डायरी या ऐप से.
  • रात में स्क्रीन टाइम कम करें, ताकि बॉडी क्लॉक भ्रमित न हो.
  • सोने से पहले कैफीन और शराब से बचें, ये REM नींद बिगाड़ते हैं.
  • तनाव को दिनभर ही मैनेज करें, गहरी सांस, टहलना या लिखना मदद कर सकता है.
  • जहां तक संभव हो, अपने क्रोनोटाइप के हिसाब से दिनचर्या बनाएं. छोटे बदलाव भी बड़ा असर दिखा सकते हैं.

अगर आप लगातार सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठ रहे हैं, तो यह सिर्फ नींद का मसला नहीं है. आपका शरीर आपको तनाव, लाइफस्टाइल और रूटीन के बारे में चेतावनी दे रहा है. इन संकेतों को सुनना ही बेहतर नींद और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. 

इसे भी पढ़ें: Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 29 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Tags :
Circadian Rhythm Circadian Rhythm Sleep Cycle Early Morning Wake Up Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
Advertisement

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
बॉलीवुड
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर-यश से साई पल्लवी तक ने वसूले करोड़ों
'रामायण' के लिए फूटी-कौड़ी नहीं ले रहा ये एक्टर, रणबीर से यश तक ने वसूले करोड़ों
जनरल नॉलेज
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
बाइक की पीछे की सीट क्यों रखी जाती है ऊंची, क्या है इसके पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
एक ट्रेन में क्यों लगाए जाते हैं दो-दो इंजन, कैसे किया जाता है इन्हें कंट्रोल?
यूटिलिटी
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
फ्री एलपीजी सिलेंडर का बड़ा मौका, जानें कौन ले सकता है इस योजना का फायदा
ABP NEWS
Bihar Election 2025: “बिहार की जनता के नाम नीतीश का खुला संदेश!” | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: “बिहार की जनता के नाम नीतीश का खुला संदेश!” | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: चुनाव जितने के लिए कैसे पूरी करेंगे अपनी ये प्रतिज्ञा? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: चुनाव जितने के लिए कैसे पूरी करेंगे अपनी ये प्रतिज्ञा? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: बिहार की जनता के लिए Nitish का खुला खत? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: बिहार की जनता के लिए Nitish का खुला खत? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar election 2025: कर्पूरी ठाकुर आखिर क्यों हैं बिहार की जननायक? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: कर्पूरी ठाकुर आखिर क्यों हैं बिहार की जननायक? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'SIR के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी'- Priyanka Gandhi | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'SIR के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी'- Priyanka Gandhi | ABP NEWS SHORTS
Embed widget