सर्जियो गोर ने कश्मीर की जिन पॉइंट्स की सैर की, वहां कैसे जा सकते हैं आप?

US Ambassador Sergio Gor Srinagar Visit: अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर बुधवार 19 अगस्त को पहली बार श्रीनगर पहुंचे. अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उनके इस बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, जबकि भारत में कई लोगों ने इसे जम्मू-कश्मीर पर नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे रुख के समर्थन के तौर पर देखा. यह दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत का घाटी का यह पहला अलग दौरा बताया गया.

सर्जियो गोर ने श्रीनगर में दो खास पर्यटन स्थलों परी महल और डल झील की सैर की. अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन दोनों जगहों को अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं. एक तरफ परी महल इतिहास और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, वहीं डल झील श्रीनगर की सबसे बड़ी पहचान में शामिल है.

परी महल- पहाड़ी पर बसा ऐतिहासिक स्थल

सर्जियो गोर ने श्रीनगर के परी महल का दौरा किया. इसे ‘द एंजल्स अबोड’ यानी फरिश्तों का ठिकाना भी कहा जाता है. परी महल जबरवान पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बना सात सीढ़ीनुमा बागों वाला ऐतिहासिक स्थल है. यहां से श्रीनगर शहर और डल झील का नजारा देखा जा सकता है. इसकी वास्तुकला में मुगल काल के दौरान इस्लामी वास्तुकला और कला संरक्षण की झलक मिलती है.





परी महल का निर्माण मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने 17वीं सदी के मध्य में कराया था. यह उनके रहने की जगह और पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल होता था. दारा शिकोह के बारे में बताया जाता है कि वह 1640, 1645 और 1654 में इस इलाके में रहे थे. बाद में इस जगह का इस्तेमाल ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शिक्षा के लिए वेधशाला के तौर पर भी किया गया.

यह चश्मे शाही गार्डन से करीब पांच मिनट की ड्राइव पर है. परी महल को ‘हाउस ऑफ फेयरीज’ भी कहा जाता है और इसे ‘कुंटिलोन’ के नाम से भी जाना जाता है. श्रीनगर शहर के केंद्र से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है. यहां एक सुंदर लॉन और उसके बीच पानी का एक झरना भी है. 17वीं सदी के मध्य से पहले इस जगह पर बौद्ध मठ के अवशेष मौजूद थे. बाद में दारा शिकोह ने इसी स्थान पर इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया.





परी महल कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए परी महल, श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 24 किलोमीटर दूर है. श्रीनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है. अगर आप लाल चौक से जा रहे हैं तो सड़क मार्ग से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या लाल चौक से टैक्सी और कैब लेकर परी महल पहुंचा जा सकता है. लोकल वाहन से जाने से पहले किराया जरूर तय कर लें. खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस जगह से निकल रहे हैं और किस तरह का वाहन लेते हैं. यहां आप कम बजट में भी घूम सकते हैं.

Wonderful to experience the beauty of Srinagar with visits to Pari Mahal and the iconic Dal Lake! pic.twitter.com/y6nbjv6pBi — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 19, 2026

डल झील: श्रीनगर की पहचान

सर्जियो गोर डल झील पहुंचे. डल कश्मीरी भाषा में झील को कहा जाता है. यह श्रीनगर की एक शहरी झील है और कश्मीर के पर्यटन व मनोरंजन का अहम हिस्सा है. इसे ‘कश्मीर के ताज का गहना’ और ‘श्रीनगर का गहना’ भी कहा जाता है.डल झील का किनारा करीब 15.5 किलोमीटर लंबा है. इसके आसपास मुगल काल के बाग, पार्क, हाउसबोट और होटल हैं. झील के किनारे से शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मुगल गार्डन के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं. रंग-बिरंगी शिकारा में झील की सैर करना यहां आने वाले पर्यटकों के लिए खास अनुभव माना जाता है.

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झील का क्षेत्रफल करीब 18 वर्ग किलोमीटर है और यह एक प्राकृतिक वेटलैंड का हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21.1 वर्ग किलोमीटर है. इसमें तैरते हुए बगीचे भी हैं, जिन्हें कश्मीरी में ‘राद’ कहा जाता है. जुलाई और अगस्त के दौरान इन बगीचों में कमल के फूल खिलते हैं.

डल झील कैसे पहुंचें और कितना खर्च होगा?

शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डल झील करीब 17 किलोमीटर दूर है. श्रीनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है. वहीं, लाल चौक से सड़क मार्ग से यह करीब 5 किलोमीटर दूर है. यहां टैक्सी, कैब या स्थानीय परिवहन से पहुंचा जा सकता है. डल झील पहुंचने के बाद शिकारा की सैर और हाउसबोट में ठहरने जैसे विकल्प मिलते हैं. इनका खर्च सीजन, समय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए शिकारा की सैर शुरू करने या हाउसबोट बुक करने से पहले किराया और समय की जानकारी जरूर ले लें.

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