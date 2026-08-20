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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलSergio Gor Kashmir Visit: सर्जियो गोर ने कश्मीर की जिन पॉइंट्स की सैर की, वहां कैसे जा सकते हैं आप?

Sergio Gor Kashmir Visit: सर्जियो गोर ने कश्मीर की जिन पॉइंट्स की सैर की, वहां कैसे जा सकते हैं आप?

Dal Lake Travel: सर्जियो गोर ने श्रीनगर में दो खास पर्यटन स्थलों परी महल और डल झील की सैर की. अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन दोनों जगहों को अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं. एक

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Aug 2026 05:09 PM (IST)
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US Ambassador Sergio Gor Srinagar Visit: अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर बुधवार 19 अगस्त को पहली बार श्रीनगर पहुंचे. अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. उनके इस बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई, जबकि भारत में कई लोगों ने इसे जम्मू-कश्मीर पर नई दिल्ली के लंबे समय से चले आ रहे रुख के समर्थन के तौर पर देखा. यह दौरा इसलिए भी खास रहा क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत का घाटी का यह पहला अलग दौरा बताया गया.

सर्जियो गोर ने श्रीनगर में दो खास पर्यटन स्थलों परी महल और डल झील की सैर की. अगर आप भी कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन दोनों जगहों को अपनी ट्रिप में शामिल कर सकते हैं. एक तरफ परी महल इतिहास और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, वहीं डल झील श्रीनगर की सबसे बड़ी पहचान में शामिल है.

परी महल- पहाड़ी पर बसा ऐतिहासिक स्थल

सर्जियो गोर ने श्रीनगर के परी महल का दौरा किया. इसे ‘द एंजल्स अबोड’ यानी फरिश्तों का ठिकाना भी कहा जाता है. परी महल जबरवान पर्वत श्रृंखला की चोटी पर बना सात सीढ़ीनुमा बागों वाला ऐतिहासिक स्थल है. यहां से श्रीनगर शहर और डल झील का नजारा देखा जा सकता है. इसकी वास्तुकला में मुगल काल के दौरान इस्लामी वास्तुकला और कला संरक्षण की झलक मिलती है.


Sergio Gor Kashmir Visit: सर्जियो गोर ने कश्मीर की जिन पॉइंट्स की सैर की, वहां कैसे जा सकते हैं आप?

परी महल का निर्माण मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने 17वीं सदी के मध्य में कराया था. यह उनके रहने की जगह और पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल होता था. दारा शिकोह के बारे में बताया जाता है कि वह 1640, 1645 और 1654 में इस इलाके में रहे थे. बाद में इस जगह का इस्तेमाल ज्योतिष और खगोल विज्ञान की शिक्षा के लिए वेधशाला के तौर पर भी किया गया.

यह चश्मे शाही गार्डन से करीब पांच मिनट की ड्राइव पर है. परी महल को ‘हाउस ऑफ फेयरीज’ भी कहा जाता है और इसे ‘कुंटिलोन’ के नाम से भी जाना जाता है. श्रीनगर शहर के केंद्र से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है. यहां एक सुंदर लॉन और उसके बीच पानी का एक झरना भी है. 17वीं सदी के मध्य से पहले इस जगह पर बौद्ध मठ के अवशेष मौजूद थे. बाद में दारा शिकोह ने इसी स्थान पर इस खूबसूरत इमारत का निर्माण कराया.


Sergio Gor Kashmir Visit: सर्जियो गोर ने कश्मीर की जिन पॉइंट्स की सैर की, वहां कैसे जा सकते हैं आप?

परी महल कैसे पहुंचें?

हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए परी महल, श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 24 किलोमीटर दूर है. श्रीनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है. अगर आप लाल चौक से जा रहे हैं तो सड़क मार्ग से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करना होगा. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या लाल चौक से टैक्सी और कैब लेकर परी महल पहुंचा जा सकता है. लोकल वाहन से जाने से पहले किराया जरूर तय कर लें. खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस जगह से निकल रहे हैं और किस तरह का वाहन लेते हैं. यहां आप कम बजट में भी घूम सकते हैं. 

 

डल झील: श्रीनगर की पहचान

 सर्जियो गोर डल झील पहुंचे. डल कश्मीरी भाषा में झील को कहा जाता है. यह श्रीनगर की एक शहरी झील है और कश्मीर के पर्यटन व मनोरंजन का अहम हिस्सा है. इसे ‘कश्मीर के ताज का गहना’ और ‘श्रीनगर का गहना’ भी कहा जाता है.डल झील का किनारा करीब 15.5 किलोमीटर लंबा है. इसके आसपास मुगल काल के बाग, पार्क, हाउसबोट और होटल हैं. झील के किनारे से शालीमार बाग और निशात बाग जैसे मुगल गार्डन के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं. रंग-बिरंगी शिकारा में झील की सैर करना यहां आने वाले पर्यटकों के लिए खास अनुभव माना जाता है.

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झील का क्षेत्रफल करीब 18 वर्ग किलोमीटर है और यह एक प्राकृतिक वेटलैंड का हिस्सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 21.1 वर्ग किलोमीटर है. इसमें तैरते हुए बगीचे भी हैं, जिन्हें कश्मीरी में ‘राद’ कहा जाता है. जुलाई और अगस्त के दौरान इन बगीचों में कमल के फूल खिलते हैं.

डल झील कैसे पहुंचें और कितना खर्च होगा?

शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डल झील करीब 17 किलोमीटर दूर है. श्रीनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर है. वहीं, लाल चौक से सड़क मार्ग से यह करीब 5 किलोमीटर दूर है. यहां टैक्सी, कैब या स्थानीय परिवहन से पहुंचा जा सकता है. डल झील पहुंचने के बाद शिकारा की सैर और हाउसबोट में ठहरने जैसे विकल्प मिलते हैं. इनका खर्च सीजन, समय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसलिए शिकारा की सैर शुरू करने या हाउसबोट बुक करने से पहले किराया और समय की जानकारी जरूर ले लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 05:09 PM (IST)
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