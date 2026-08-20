केवल इतने रुपयों में हो जाएगा दार्जिलिंग का कपल टूर, ऐसे लगाएं हिसाब

Darjeeling Couple Tour: दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित काफी प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है. पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और रोमांटिक माहौल कपल्स के लिए दार्जिलिंग को बेहद खास बनाता है. दार्जिलिंग कपल्स के लिए भारत की सबसे खूबसूरत और रोमांटिक हिल डेस्टिनेशन्स में से एक है. यहां के ठंडे वातावरण की वजह से यह कपल्स के बीच काफी लोकप्रिय है. यहां के पहाड़, चाय के बागन और सनसेट और सनराइज के शानदार नजारे आपकी ट्रिप को यादगार बना देते हैं. अगर आप दार्जिलिंग के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले बजट बनाना बेहद जरूरी है.

आने-जाने का खर्च करें तय

बजट ट्रिप के लिए ट्रेन सबसे बेहतर विकल्प होती है. दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है. यहां पहुंचने के बाद दार्जिलिंग के लिए शेयर टैक्सी या बस का विकल्प लिया जा सकता है. दो लोगों के लिए ट्रेन का आने-जाने का किराया क्लास और बुकिंग के समय के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. कपल के लिए ट्रेन और स्थानीय ट्रांसफर का कुल खर्च लगभग 5,000 से 8,000 रूपए के आसपास हो सकता है. वहीं अगर फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो बजट काफी बढ़ सकता है, इसलिए कम खर्च वाली यात्रा के लिए ट्रेन बेहतर विकल्प है.

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बजट में होटल का करें चुनाव

दार्जिलिंग में आपको सस्ते होटल और होमस्टे विकल्प आसानी से मिल जाते हैं. किसी लग्जरी होटल में ठहरने की बजाय किसी छोटे लेकिन साफ-सुथरे रूम का चुनाव करना बेहतर होगा. आपको ऐसे रूम आसानी से 1,500 से 2,500 रूपए प्रति दिन के बजट में मिल सकते हैं. इस हिसाब से 3 दिन के ट्रिप के लिए 4,500 रूपए का बजट बनाया जा सकता है.

स्थानीय कैफे और रेस्टोरेंट को दें प्राथमिकता

अगर आप दार्जिलिंग जा रहें हैं तो अपने शहर या जगह का खाना ढूंढने की बजाय वहां के स्थानीय कैफे और रेस्टोरेंट को ट्राएं करें. जिससे आपको लॉकल खाने के साथ वहां के स्वाद के बारे में भी पता चलेगा. वहीं स्थानीय कैफे के चुनाव से आप एक दिन में 800 से 1200 रूपए में खाना खा सकते हैं. दार्जिलिंग में आपको कई सस्ते और अच्छे रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल सकते हैं. मोमो, थुकपा और स्थानीय स्नैक्स खाना आपके बजट के लिए फिट है.

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