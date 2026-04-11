एक्सप्लोरर
Animal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?
Animal Ride Weight Limit : अब दुनिया के कई हिस्सों में नियम बनाए जा रहे हैं कि जानवरों पर कितना वजन डाला जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा भारी है, तो उसे सवारी करने से रोका जा सकता है.
बचपन में जब हम पहाड़ों या घूमने की जगहों पर जाते थे, तो घोड़े, खच्चर या ऊंट की सवारी करना एक बड़ा एडवेंचर लगता था, लेकिन अब समय बदल रहा है. आज कई जगहों पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या हमारी यह सवारी जानवरों के लिए दर्द का कारण बन रही है. क्या हमारा वजन उनके लिए ज्यादा भारी पड़ता है. इसी वजह से अब दुनिया के कई हिस्सों में नियम बनाए जा रहे हैं कि जानवरों पर कितना वजन डाला जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा भारी है, तो उसे सवारी करने से रोका जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 11 Apr 2026 10:53 AM (IST)
ट्रैवल
6 Photos
20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल
ट्रैवल
5 Photos
फूलों की दुनिया में करना चाहते हैं सैर, अप्रैल में जरूर देखें ये 5 शानदार फ्लावर फेस्टिवल
ट्रैवल
6 Photos
चैत्र नवरात्रि पर दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें पूजा का सबसे सस्ता सामान, फटाफट करें चेक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
मोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?
लाइफस्टाइल
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
लाइफस्टाइल
मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर
लाइफस्टाइल
कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार से मिल सकती है मदद
Advertisement
ट्रैवल
6 Photos
20 हजार रुपये में 5 दिन आराम से करें कश्मीर का कपल टूर, बस इन चीजों का रखना होगा ख्याल
प्रेम कुमारJournalist
Opinion