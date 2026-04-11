हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलAnimal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?

Animal Ride Weight Limit : ज्यादा है वजन तो इन जगहों पर नहीं जा सकते घूमने, जानें क्यों लागू हुआ कानून?

Animal Ride Weight Limit : अब दुनिया के कई हिस्सों में नियम बनाए जा रहे हैं कि जानवरों पर कितना वजन डाला जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा भारी है, तो उसे सवारी करने से रोका जा सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Apr 2026 10:54 AM (IST)
Animal Ride Weight Limit : अब दुनिया के कई हिस्सों में नियम बनाए जा रहे हैं कि जानवरों पर कितना वजन डाला जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा भारी है, तो उसे सवारी करने से रोका जा सकता है.

बचपन में जब हम पहाड़ों या घूमने की जगहों पर जाते थे, तो घोड़े, खच्चर या ऊंट की सवारी करना एक बड़ा एडवेंचर लगता था, लेकिन अब समय बदल रहा है. आज कई जगहों पर यह सवाल उठने लगा है कि क्या हमारी यह सवारी जानवरों के लिए दर्द का कारण बन रही है. क्या हमारा वजन उनके लिए ज्यादा भारी पड़ता है. इसी वजह से अब दुनिया के कई हिस्सों में नियम बनाए जा रहे हैं कि जानवरों पर कितना वजन डाला जा सकता है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा भारी है, तो उसे सवारी करने से रोका जा सकता है.

1/6
लोग पहले बिना सोचे समझे जानवरों पर सवारी करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है. वैज्ञानिकों और एनिमल वेलफेयर संगठनों ने बताया कि ज्यादा वजन उठाने से जानवरों को दर्द, चोट और बीमारियां होती हैं. इसलिए अब नियम बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके.
लोग पहले बिना सोचे समझे जानवरों पर सवारी करते थे, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है. वैज्ञानिकों और एनिमल वेलफेयर संगठनों ने बताया कि ज्यादा वजन उठाने से जानवरों को दर्द, चोट और बीमारियां होती हैं. इसलिए अब नियम बनाए जा रहे हैं ताकि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके.
2/6
दुनिया की कई टूरिस्ट जगहों पर नियम लागू हो चुके हैं. ग्रीस में 100 किलो से ज्यादा वजन वाले लोग गधों पर नहीं बैठ सकते हैं. स्पेन में 80 किलो तक की सीमा तय है. वहीं मिस्र में जानवरों की सवारी पर कई जगह बैन है. और जॉर्डन में जानवरों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जा रही हैं. अब विदेशों में सख्ती शुरू हो चुकी है. इसलिए अगर आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है और आप छुट्टियों में जानवरों की सवारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है.
दुनिया की कई टूरिस्ट जगहों पर नियम लागू हो चुके हैं. ग्रीस में 100 किलो से ज्यादा वजन वाले लोग गधों पर नहीं बैठ सकते हैं. स्पेन में 80 किलो तक की सीमा तय है. वहीं मिस्र में जानवरों की सवारी पर कई जगह बैन है. और जॉर्डन में जानवरों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जा रही हैं. अब विदेशों में सख्ती शुरू हो चुकी है. इसलिए अगर आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है और आप छुट्टियों में जानवरों की सवारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है.
Published at : 11 Apr 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
Animal Ride Rules India Animal Laws Travel Animal Rules Tourism Animal Laws

ट्रैवल फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
मोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?
मोबाइल, टीवी या फ्रिज खरीदने का प्लान? अप्रैल 2026 में जानें कौन-सी तारीख है सबसे शुभ?
लाइफस्टाइल
Explained: कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद युवक की मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं और खाएं खाना
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
लाइफस्टाइल
Meen Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर
मीन राशि के करियर की नई शुरुआत होगी, मिल सकता है अच्छा ऑफर
लाइफस्टाइल
Kumbh Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार से मिल सकती है मदद
कुंभ राशि वालों को मिल सकता है मनचाहा प्रमोशन, सरकार से मिल सकती है मदद
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: 'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
'ईरान जिंदा है तो सिर्फ बातचीत के लिए', पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता से पहले ट्रंप ने फिर दी धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे से पहले का वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
US Iran Peace Talks: खून से सने बैग और जूते... पाकिस्तान मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
खून से सने बैग और जूते... PAK मीटिंग से पहले ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने शेयर की मीनाब अटैक की दर्दनाक तस्वीर
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
लाइफस्टाइल
Explained: कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद युवक की मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं और खाएं खाना
कढ़ाई पनीर और मंचूरियन खाने के बाद मौत! एक्सपर्ट्स से जानें- गर्मियों में कैसे पकाएं-खाएं खाना
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
नौकरी
BPSC Civil Judge Vacancy 2026: बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती, 30 अप्रैल तक करें आवेदन
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget