दुनिया की कई टूरिस्ट जगहों पर नियम लागू हो चुके हैं. ग्रीस में 100 किलो से ज्यादा वजन वाले लोग गधों पर नहीं बैठ सकते हैं. स्पेन में 80 किलो तक की सीमा तय है. वहीं मिस्र में जानवरों की सवारी पर कई जगह बैन है. और जॉर्डन में जानवरों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई जा रही हैं. अब विदेशों में सख्ती शुरू हो चुकी है. इसलिए अगर आपका वजन 80 किलो से ज्यादा है और आप छुट्टियों में जानवरों की सवारी करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है.