केदारनाथ में मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, खासकर सुबह और रात के समय, यहां तक कि गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं. इसलिए अपने साथ ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर रखें. इससे आपको ठंड से बचाव मिलेगा और यात्रा आसान होगी.