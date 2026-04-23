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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलKedarnath Bag Pack Guide : केदारनाथ जाने का है प्लान तो बैग में जरूर पैक कर लें ये 5 चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Kedarnath Bag Pack Guide : केदारनाथ जाने का है प्लान तो बैग में जरूर पैक कर लें ये 5 चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Kedarnath Bag Pack Guide : उत्तराखंड की पवित्र वादियों में फिर से भक्ति और आस्था का माहौल बन गया है. केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों भक्तों के लिए एक खास एक्सपीरियंस होता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 23 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Kedarnath Bag Pack Guide : उत्तराखंड की पवित्र वादियों में फिर से भक्ति और आस्था का माहौल बन गया है. केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों भक्तों के लिए एक खास एक्सपीरियंस होता है.

चार धाम यात्रा 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिससे उत्तराखंड की पवित्र वादियों में फिर से भक्ति और आस्था का माहौल बन गया है. केदारनाथ यात्रा हर साल लाखों भक्तों के लिए एक खास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन यह उतनी ही मुश्किल भी है क्योंकि यहां ऊंचाई, तेज ठंड, अचानक बदलता मौसम, लंबा ट्रेक और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं. इसलिए अगर आप इस पवित्र यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से सही तैयारी करना बेहद जरूरी है. जिससे सफर सुरक्षित और आरामदायक रहे. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ जाने का प्लान है तो बैग में कौन सी 5 चीजें जरूर पैक कर लें.

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केदारनाथ में मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, खासकर सुबह और रात के समय, यहां तक कि गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं. इसलिए अपने साथ ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर रखें. इससे आपको ठंड से बचाव मिलेगा और यात्रा आसान होगी.
केदारनाथ में मौसम कभी भी ठंडा हो सकता है, खासकर सुबह और रात के समय, यहां तक कि गर्मियों में भी ठंडी हवाएं चलती हैं. इसलिए अपने साथ ऊनी कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मफलर, दस्ताने और मोटे मोजे जरूर रखें. इससे आपको ठंड से बचाव मिलेगा और यात्रा आसान होगी.
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पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल सकता है. अचानक बारिश शुरू हो सकती है. इसलिए एक अच्छा रेनकोट और हल्का छाता अपने बैग में जरूर रखें. रेनकोट आपको पूरी तरह ढककर बारिश से बचाता है, जिससे यात्रा में रुकावट नहीं आती है.
पहाड़ी इलाकों में मौसम कभी भी बदल सकता है. अचानक बारिश शुरू हो सकती है. इसलिए एक अच्छा रेनकोट और हल्का छाता अपने बैग में जरूर रखें. रेनकोट आपको पूरी तरह ढककर बारिश से बचाता है, जिससे यात्रा में रुकावट नहीं आती है.
Published at : 23 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Kedarnath Yatra Travel Guide Char Dham Yatra 2026 Kedarnath Backpack Trekking Tips

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