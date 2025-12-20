नए साल में बिजी रहेंगे शिमला- मनाली, घूम आइए इन बेहतरीन अंडररेटेड लोकेशन्स पर

Underrated tourist spot: शिमला और मनाली हर कोई घूमना चाहता है. यह ऐसी जगह है, जो हर साल क्रिसमस और नए साल के मौके पर काफी ज्यादा व्यस्त स्पॉट रहते है. इन लोकेशन्स पर ज्यादा भीड़ होने के कारण भी कई लोग अब यहां घूमना नहीं चाहते हैं. अगर आप ऐसे लोगों में से हैं तो आइए आपको हम कुछ ऐसे अंडररेटेड स्पॉट के बारे में बताते हैं, जो कि इन स्पॉट से भी काफी ज्यादा सुंदर हैं. साथ ही यहां पर भीड़ भी कम देखने को मिलती है. कई स्पॉट हिमाचल में ही है.

स्पिति घाटी

स्पीती घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोगों के बीच फेमस है. यहां की सुंदरता काफी मनमोहित कर देने वाली है. आपको यहां बर्फ से ढकी काफी बड़े-बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे.

किरगन गोहा

किरगन गोहा कुल्लु में स्थित है. यह भले ही छोटा सा गांव हो लेकिन इसकी सुंदरता काफी देखने लायक है. आप यहां पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कई स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकते है. यहां काएप्पल ऑफ ऑर्चर्ड घूमने के लिए काफी सुंदर स्पॉट है.

सरलोसर झील



यह झील हिमाचल प्रदेश की उंची झीलों में से एक है. आप यहां पर ट्रेकिंग और कैम्पिंग का मजा ले सकते है. यह झील देखने में काफी सुंदर और मन को मोहक कर देने वाली है.

धर्मशाला

यह हिमाचल की सुंदर जगहों में से एक है. आप यहां पर मचैल देवी मंदिर और तिब्बती मठों की सैर कर सकते है.

कागंड़ा घाटी

कांगड़ा घाटी हिमाचल के उन टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, जहां का इतिहास भी काफी ज्यादा रोचक है. आप यहां का कांगड़ा किला और बैजनाथ मंदिर में जा सकते है. यह जगह आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों के लिए खजाने से कम नहीं है.

प्रशर झील

प्रशर झील मंडी में स्थित है. यह झील घूमते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है. आप यहां पर इन पहाड़ों का मजा ले सकते हो.

शोजा

यह जलोरी के पास एक छोटा और शांत गांव है. आप यहां पर जंगल ट्रेक और साइलेंट स्टे कर सकते हो.

बरोट वैली

इस जगह पर आप जगल कैंपिंग कर सकते हो. यह मंडी जिले में स्थित है.

जाने से पहले जान लें जरूरी बातें

ऐसी जगहों पर घूमने से पहले मौसम की भी खबर रखें.

इसके अलावा एक गाइड रखें.

कोशिश करें की रात में बाहर न जाएं.

बिना लोगों की सलाह के ऐसे ही जंगल में न जाएं.

ये भी पढ़ें: ये हैं भारत की सबसे ज्यादा ठंडी जगह, यहां झील तक जाती हैं जम