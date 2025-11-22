हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर हुआ तैयार, 96 पहिए वाली ट्रक से बिहार के लिए हुआ रवाना

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बनकर हुआ तैयार, 96 पहिए वाली ट्रक से बिहार के लिए हुआ रवाना

Largest Shivling in Bihar: बिहार पूर्वी चंपारण स्थित चकिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में बहुत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा. तमिलनाडु से शिवलिंग हुआ रवाना.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

World Largest Shivling in Bihar: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित चकिया में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के लिए 33 फीट का शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है. इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्थित पट्टीकाडु गांव में बीते 10 सालों से चल रहा था.

33 फीट का ये शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर से बनकर तैयार हुआ है. बीते दिन शुक्रवार यानी 21 नवंबर 2025, को महाबलीपुरम से 96 पहिए वाली ट्रक से इस शिवलिंग को चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना कर दिया है. 

शिवलिंग बनाने वाली कंपनी के संस्थापक ने क्या कहा?

शिवलिंग को रवाना करने से पहले विधिवत रूप से इसकी पूजा की गई, जिसमें गांव के लोग भी शामिल हुए. शिवलिंग को बनाने वाली कंपनी के संस्थापक विनायक वेंकटरमण ने कहा कि, इसे बनाने में करीब तीन करोड़ रुपये का खर्चा आया है.

अगले साल फरवरी के आस पास यह शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित हो जाएगा. वैसे उम्मीद की जा रही है कि, जनवरी के मध्य ही शिवलिंग मंदिर में स्थापित हो जाए. 

10 सालों में बनकर तैयार हुआ शिवलिंग 

इस विशाल शिवलिंग को बनाने के लिए कलाकारों की 10 सालों की मेहनत है. शिवलिंग को महाबलीपुरम से बिहार पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर पहुंचाने में करीब 20 से 25 दिन का समय लग सकता है.

बात की जाए शिवलिंग के वजन की तो यह 210 मीट्रिक टन का है. शिवलिंग बनाने वाली कंपनी ने बताया कि, रास्ते में कई राज्यों और शहरों में लोग शिवलिंग के दर्शन कर पाएंगे.

साल 2023 में हुआ मंदिर का शिलान्यास

भारत में किसी भी मंदिर मं स्थापित होने वाला यह सबसे बड़ा शिवलिंग है. विराट रामायण मंदिर महावीर मंदिर न्यास समिति के द्वारा बनवाया जा रहा है. इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर गणेश स्थल, सिंह द्वार, नंदी, शिवलिंग, गर्भ गृह का काम पूरा हो चुका है.

विराट रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा. जिसमें कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे औ मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट, चार शिखर की ऊंचाई 180 फीट, एक शिखर की ऊंचाई 135 फीट, आठ शिखर की ऊंचाई 108 फीट और एक शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी.

इन जगहों से जाएगा शिवलिंग

इस मंदिर का शिलान्यास 20 जून 2023 को किया गया था. इस मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसारिया और चकिया के बीच जानकीनगर में हो रहा है. पटना से इस मंदिर की दूरी करीब 110 किलोमीटर है. 

महाबलीपुरम से इस शिवलिंग को होसुर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनुल, हैदराबाद, निजामाबाद, अदिलाबाद, नागपुर, सीवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरख, मोहम्मदपुर, केसरिया होते चकिया विराट रामायण मंदिर लाया जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 22 Nov 2025 10:25 AM (IST)
Shivlinga BIHAR

Frequently Asked Questions

शिवलिंग का वजन कितना है और यह कैसे लाया जा रहा है?

शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है और इसे 96 पहिए वाले ट्रक से लाया जा रहा है।

