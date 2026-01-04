हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकाश्यां मरणं मुक्तिः का रहस्य: क्यों काशी में मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है? जानिए इसका रहस्य

काश्यां मरणं मुक्तिः का रहस्य: क्यों काशी में मृत्यु को मोक्ष का द्वार माना जाता है? जानिए इसका रहस्य

Shiv Tarak Mantra: काशी में शिव से जुड़ा एक मंत्र जो व्यक्ति को मौत के बाद जन्म-मृत्यु केे चक्र मुक्ति दिलाने में सहायक है. इस मंत्र को स्वयं भगवान शिव दिवंगत के कानों में बोलते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shiv Tarak Mantra: कभी काशी की यात्रा के दौरान काश्यां मरणं मुक्तिः सुनें तो हैरान होने की जगह इसे समझने की कोशिश करें. इसका मतलब होता है, 'काशी में मृत्यु मोक्ष की ओर ले जाती है.' काशी जिसे लोग वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक है.

स्कंद पुराण के अनुसार, काशी खंड में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि, वाराणसी में मौत के बाद व्यक्ति को जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है. इसे सदियों पुराना शहर भी माना जाता है. 

तारक मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति 

माना जाता है कि, बनारस शहर की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी और यह उनके त्रिशूल पर स्थित है. काशी में मौत को भय नहीं माना जाता. जब कभी भी यहां किसी हिंदू की मृत्यु होती है, तो उन्हें अंतिम संस्कार के लिए काशी के मणिकर्णिका घाट ले जाया जाता है.

तब माना जाता है कि, खुद भगवान शिव दिवंगत आत्मा के कानों में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं और जिसके बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है. 

माना जाता है कि, यह मंत्र आत्मा का भौतिक संसार से संबंध तोड़ देता है और तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यताओं के मुताबिक, वाराणसी के अत्यंत पवित्र नगरी में मृत्यु के देवता यम की जगह भगवान शिव ही आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं.

सबसे पहले देवी पार्वती को मिला तारक मंत्र का ज्ञान

ये तारक मंत्र है राम नाम, जो दो मंत्रों अष्टाक्षर 'ऊँ नमो नारायणाय' और पंचाक्षर 'नमः शिवाय' से मिलकर बना है. पौराणिक परंपराओं के मुताबिक, भगवान शिव ने सबसे पहले देवी पार्वती को तारक मंत्र के बारे में बताया था. ऐसा भी माना जाता है कि, तारक मंत्र का जाप करने से विष्णु सहस्त्रनाम के समान फल की प्राप्ति होती है. 

दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो यह हिंदू धर्म के प्रमुख विचारों को दर्शाता है. तारक मंत्र भगवान शिव के प्रमुख मार्गदर्शन में भौतिक जगत से आध्यात्मिक आजादी का प्रतीक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 04 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Hinduism Shiv Mantra VARANASI KASHI

Frequently Asked Questions

मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु के बाद क्या होता है?

जब किसी हिंदू की मृत्यु होती है, तो उन्हें मणिकर्णिका घाट ले जाया जाता है. वहां माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं दिवंगत आत्मा के कानों में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मा को मोक्ष मिलता है.

प्राइवेसी पॉलिसी

