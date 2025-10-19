हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBanke Bihari Mandir: 54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना कक्ष, जानिए बंद कमरे से क्या-क्या मिला?

Banke Bihari Mandir: 54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना कक्ष, जानिए बंद कमरे से क्या-क्या मिला?

Vrindavan: वृंदानव के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में 54 साल बाद खजाना कक्ष को खोला गया. इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ भारी पुलिसबल भी तैनात रही. आइए जानते हैं खजाना कक्ष से क्या मिला?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Oct 2025 01:16 PM (IST)
Banke Bihari Mandir: शनिवार धनतेरस के मौके पर वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में 54 सालों बाद खजाने का कमरा खोला गया. इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तों के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रही. श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में खजाने का कमरा खुलने को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिला. 

बांके बिहारी मंदिर में 54 साल बाद खजाने का कमरा खुलने से पहले ही लोगों में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई, कि आखिर बंद दरवाजे के पीछे क्या खजाना छिपा हुआ है. आइए बताते हैं कपाट खुलने के बाद बांके बिहारी मंदिर के इस कक्ष से क्या-क्या मिला?

खजाना कक्ष से क्या-क्या मिला?

मंदिर में उपस्थित सेवाकर्मी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, बांके बिहारी के गर्भगृह के ठीक बराबर में खजाने के कमरे को सालों पहले सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था.

इस कमरे में ठाकुर जी के दैनिक इस्तेमाल के सामान जैसे बर्तन, कलसे, कपड़े, आभूषण और स्नान सामग्री आदि को रखे गए थे.

मंदिर सेवा कर्मचारी ने क्या कहा?

वही ठाकुर जी के सोने-चांदी के छोटे आभूषणों को स्टेट बैंक मथुरा में जमा कर दिया गया था. जब खजाने के कमरे का ताला तोड़ा गया तो उस कमरे में पानी भरा हुआ था. कमरे के अंदर काफी कीच जमा हुई थी, अंदर चूहे भी दिखाई दिए.

इसके अलावा जब साफ-सफाई कराई गई तो जांच में किसी भी तरह की कीमती वस्तुएं नहीं मिली. 

कक्ष से मिला ठाकुर जी की सेवा का सामान

मंदिर में सेवा करने वाले कर्मचारियों ने आगे बताया कि, अगर मंदिर के इस कक्ष से किसी भी तरह का कीमती सामान निकलता है तो इसका इस्तेमाल ठाकुर जी की सेवा और पूजा में किया जाएगा.

इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि, मंदिर में हमेशा से ऐसा कोई भी खजाना नहीं था, जो राजाओं द्वारा एकत्रित किया गया हो.

अधिकतर सामग्री ठाकुर जी की सेवा और पूजा से संबंधित है. वही मंदिर प्रशासन ने भी कहा कि, किसी भी तरह की वस्तु को निकालने या व्यवस्थित करने में सुरक्षा के सभी मानको का पालन किया जाएगा. करीब आधी सदी के बाद इस खजाने कक्ष को लेकर लोगों में उत्सुकता और कौतूहल दोनों देखने को मिला.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Oct 2025 01:05 PM (IST)
Embed widget