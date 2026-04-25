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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVaishakh Purnima 2026: वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का शुभ संयोग, जानें व्रत, स्नान, दान का सटीक समय और चंद्रोदय मुहूर्त?

Vaishakh Purnima 2026: वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धि योग का शुभ संयोग, जानें व्रत, स्नान, दान का सटीक समय और चंद्रोदय मुहूर्त?

Vaishakh Purnima 2026: इस साल 1 मई 2026, गुरुवार के दिन वैशाख पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है. इस तिथि पर उपवास रखने के साथ मां लक्ष्मी भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा की जाती है. जानिए पूजा का समय?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Apr 2026 09:03 AM (IST)
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  • वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी, स्नान-दान का विशेष महत्व।
  • स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4.15 से 4.58 बजे तक।
  • इस साल पूर्णिमा सिद्धि योग व स्वाति नक्षत्र में पड़ रही है।
  • चंद्रमा शाम 6.52 बजे उदय होगा, अर्घ्य का विशेष विधान।

Vaishakh Purnima 2026: वैशाख पूर्णिमा 2026 की तिथि हर वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि (चंद्रमा के दिन) को मनाया जाता है. इस दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है.

ऐसा करने से पाप नष्ट होने के साथ आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है. भक्त इस शुभ अवसर पर उपवास रखने के साथ भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है. 

मान्यताओं के मुताबिक यह परंपरा घर में सुख, समृद्धि और शांति को आकर्षित करती है. इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार दान-पुण्य करने से चंद्र दोष का प्रभाव शांत होता है. वैशाख पूर्णिमा की सही तिथि, व्रत रखने का समय, स्नान करने का समय और दान-पुण्य करने का समय क्या रहने वाला है?

वैशाख पूर्णिमा 2026 की तारीख

हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा की तिथि गुरुवार 30 अप्रैल को रात 9.12 बजे से शुरू होकर अगले दिन शुक्रवार 1 मई को रात 10.52 बजे तक रहेगी. उदयतिथि और चंद्रोदय के समय के आधार पर वैशाख पूर्णिमा शुक्रवार 1 मई को मनाई जाएगी. 

वैशाख पूर्णिमा का व्रत 1 मई को रखा जाएगा, इसके साथ ही इस दिन से जुड़े अनुष्ठानिक स्नान और दान-पुण्य के कार्य भी संपन्न किए जाएंगे. गौरतलब है कि, पूरे साल पूर्णिमा का व्रत और अनुष्ठानिक स्नान की तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं. 

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वैशाख पूर्णिमा 2026 मुहूर्त

1 मई को स्नान करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 4.15 से 4.58 बजे तक रहेगा. वैशाख पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त खास तौर से अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.52 से दोपहर 12.45 बजे  तक रहने वाला है. निशिता मुहूर्त रात 11.57 से अगले दिन 12.39 तक रहने वाला है. 

वैशाख पूर्णिमा के मौके पर लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे सही समय प्रदोष काल का रहने वाला है, जो शाम6.56 बजे सूर्यास्त के बाद शुरू होता है. इस दिन सूर्योदय सुबह 5.41 मिनट तक रहेगा. इस साल वैशाख पूर्णिमा इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र के साथ पड़ रही है.

सिद्धि योग सुबह से रात 9.13 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद व्यतिपात योग का प्रभाव शुरू हो जाएगा. सिद्धि योग को जप, तप और ध्यान जैसी आध्यात्मिक साधानाओं के लिए शुभ माना जाता है. स्वाती नक्षत्र 2 मई को सुबह से 4.35 बजे तक प्रभावी रहेगा. 

वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय

इस साल वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा शाम 6.52 बजे उदय होने की संभावना है. व्रत रखने वालों को चंद्रमा के पूर्ण रूप से उदय होने और तेज प्रकाश देने के बाद ही अर्घ्य करना चाहिए. अर्घ्य में कच्चे दूध और अक्षत का मिश्रण होना जरूरी है. इस खास तिथि पर दान का भी विशेष महत्व होता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 25 Apr 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Lord Vishnu Goddess Laxmi Vaishakh Purnima Chandra Vaishakh Purnima 2026

Frequently Asked Questions

वैशाख पूर्णिमा 2026 कब मनाई जाएगी?

वैशाख पूर्णिमा 1 मई 2026, शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह तिथि 30 अप्रैल को रात 9.12 बजे से शुरू होकर 1 मई को रात 10.52 बजे तक रहेगी।

वैशाख पूर्णिमा 2026 पर स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है?

स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 1 मई को सुबह 4.15 से 4.58 बजे तक है। दान-पुण्य के कार्य भी इसी दिन किए जाएंगे।

वैशाख पूर्णिमा 2026 पर लक्ष्मी पूजा का सबसे सही समय क्या है?

लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे सही समय प्रदोष काल का रहेगा, जो शाम 6.56 बजे सूर्यास्त के बाद शुरू होता है।

वैशाख पूर्णिमा 2026 किस योग और नक्षत्र में पड़ रही है?

यह पूर्णिमा सिद्धि योग और स्वाति नक्षत्र के साथ पड़ रही है। सिद्धि योग आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ माना जाता है।

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