Rashifal 2 August 2026: मंगल गोचर और नवपंचम योग मिथुन समेत 4 राशियों को धन लाभ, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 2 August 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज रविवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 2 August 2026: आज 02 अगस्त 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 09 बजकर 06 मिनट तक रहेगा,उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में में संचरण करेगे.
चंद्रमा कुम्भ राशि में दोपहर 02 बजकर 37 मिनट तक संचरण करेगे उपरांत मीन राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुखद और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार से घर में उत्साह का माहौल रहेगा. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. माता-पिता का आशीर्वाद और बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य और निर्णय लेने की क्षमता से प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन काफी शुभ रहेगा. लंबे समय से की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. पुराने मित्र या गुरु से हुई मुलाकात भविष्य की नई योजनाओं और अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है.
- स्वास्थ्य: आज ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन अधिक जल्दबाजी या काम का दबाव शारीरिक थकान का कारण बन सकता है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें और पर्याप्त आराम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार और करियर से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. हालांकि, किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें. सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा. बातचीत में धैर्य और समझदारी बनाए रखने से रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: मरून
- उपाय: सुबह स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण करें और सूर्य देव को जल के साथ लाल पुष्प अर्पित करें. इसके बाद "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र की एक माला का जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होने की मान्यता है.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने के लिए शुभ है. घर के वातावरण में सकारात्मकता बनी रहेगी और सबके बीच प्रेम व सद्भाव बढ़ेगा. साथ मिलकर किए गए पूजा-पाठ से मन को शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं. शुरुआत में हल्का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन इन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से निभाना होगा. व्यापार में आज आपको अपनी सेवाओं में नवाचार करने का मौका मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: जो लोग लंबे समय से किसी करियर संबंधी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें आज आगे बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिलेंगे. इंटरव्यू या प्रमोशन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. कड़ी मेहनत से परीक्षा के परिणाम अच्छे आएंगे.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. अपनी दिनचर्या में संतुलित और पौष्टिक भोजन को शामिल करें. बाहर का जंक फूड बिल्कुल छोड़ दें. साथ ही, पर्याप्त आराम और नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो सके.
- आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में आज आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी. फंसे हुए धन की वापसी संभव है. आज का दिन नए निवेश की योजना बनाने के लिए उत्तम है, लेकिन सलाह लेकर ही कोई बड़ा निर्णय लें. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. आपसी बातचीत से रिश्तों में मधुरता आएगी. विवाहित जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए. साथ में किसी धार्मिक स्थल पर जाना रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पीला
- उपाय: सुबह के समय घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हल्दी का तिलक लगाकर ईश्वर से मनोकामना मांगें. इससे आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. आज भाई-बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा. आपकी संचार कौशल का इस्तेमाल करके आप पारिवार में चल रहे किसी भी विवाद को सुलझाने में सफल रहेंगे. किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्म क्षेत्र में आज आपकी वाणी और संचार कौशल आपको आगे बढ़ाएंगे. नौकरी में आज आपको कोई खास प्रस्तुति देने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी बेहद प्रभावित होंगे. व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहेगा. डिजिटल माध्यमों जैसे सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स के जरिए अचानक बड़ा लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान वर्धन का है. पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और नई तकनीकों या विषयों को सीखने का अच्छा मौका मिलेगा. शिक्षकों या गुरुजनों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे भविष्य के करियर का रास्ता साफ होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. बस अपनी बोलचाल पर ध्यान दें ताकि गलती से किसी की भावनाएं आहत न हों, जिससे आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आने वाले डिजिटल लाभ और नौकरी में मिली सराहना के कारण आपकी आय में वृद्धि हो सकती है. पुराने रुके हुए पैसे भी वापस आ सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज आपके संचार कौशल का जादू दिखेगा. अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करें, क्योंकि आज आपकी वाणी से रिश्तों में मिठास आएगी. विवाहित जोड़ों के बीच तालमेल बेहतर होगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: सुबह उठने के बाद अपने माता-पिता और गुरुजनों के चरण स्पर्श करें. किसी जरूरतमंद बच्चे को कलम और कॉपी दान करें, इससे आपकी वाणी शक्ति और संचार कौशल में अद्भुत वृद्धि होगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ और फलदायी रहने वाला है. घर-परिवार से जुड़े किसी भी कार्य में आपको अपेक्षित सफलता मिलेगी. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. गृह सुधार या सजावट से जुड़ी कोई नई योजना बन सकती है, साथ ही घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी भी हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज का दिन आपके अनुकूल रहेगा. चाहे आप नौकरी क्षेत्र से जुड़े हों या अपना कोई व्यापार कर रहे हों, दोनों ही स्थानों पर आपको अच्छा सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी और अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. व्यापार में नए संपर्क बनने से लाभ हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए उत्तम है. मन लगाकर पढ़ाई करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. जो लोग उच्च शिक्षा या किसी नई कौशल सीखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन फैसला लेने के लिए बेहतरीन है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. अनियमित दिनचर्या के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है. इसलिए स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना बहुत जरूरी है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त नींद लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नौकरी और व्यापार से आने वाली आय में वृद्धि होगी. हालांकि, घर की नई खरीदारी या गृह सुधार के कार्यों पर खर्चा हो सकता है, लेकिन आपका बजट इसे आसानी से संभाल लेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच का रिश्ता और भी मधुर होगा. घर के बेहतर माहौल का असर आपके व्यक्तिगत संबंधों पर भी सकारात्मक दिखेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: सुबह के समय स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर के मंदिर में जल चढ़ाएं और सफेद रंग के कपड़े पहनें (क्रीम भी चलेगा).
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद खुशहाल रहेगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य से शुभ समाचार मिलने की प्रबल योगता है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी. घर का वातावरण सकारात्मकता से भरा रहेगा और आपसी सद्भाव में और इजाफा होगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व लोगों को गहराई से प्रभावित करेगा. व्यापार में आपकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी और सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को एक नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो उनके करियर को नई दिशा देगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बेहतरीन है. आपका आत्मविश्वास आपकी पढ़ाई में रुकावटें दूर करेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर अच्छी प्रगति दिखेगी. नई तकनीकों या कौशल को सीखने का यह उत्तम समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा. बस अपनी दिनचर्या का पालन करें और तनाव से दूर रहें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज आपको लाभ होगा. फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना है. आप अपनी बचत को लेकर बहुत सजग रहेंगे और भविष्य को ध्यान में रखकर कोई ठोस वित्तीय निर्णय ले सकते हैं.
- प्रेम जीवन: आपका आकर्षक व्यक्तित्व आज प्रेम जीवन में जादू जैसा काम करेगा. लवमेट्स के बीच रोमांस और प्यार बढ़ेगा. अगर आप सिंगल हैं, तो आज किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: नारंगी
- उपाय: सुबह उठते ही घर के मंदिर में दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इसके बाद अपने माता-पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें, आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. घर का वातावरण शांत और सुखद रहेगा. आपकी बुद्धि और समझदारी से परिवार के किसी भी पुराने या छोटे-मोटे विवाद का स्थायी समाधान निकल आएगा. सभी सदस्य आपके फैसलों का सम्मान करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी विश्लेषण क्षमता के कारण कठिन समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से मिलेगा. नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर ही लाभ होगा. अचानक कोई भी निर्णय लेने से बचें, आपकी सूझ-बूझ काम आएगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिलेगी. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए यह समय बहुत उत्साहजनक है. आज आपकी समझ और याददाश्त कमाल करेगी, जिससे मुश्किल टॉपिक्स भी आसानी से समझ आएंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बढ़िया रहेगा. मानसिक तनाव और चिंता काफी हद तक कम होगी, क्योंकि आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों को हल्की स्ट्रेचिंग जरूर कर लेनी चाहिए ताकि गर्दन और पीठ दर्द की समस्या न रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन बेहद फायदेमंद साबित होगा. व्यापार और नौकरी से जुड़ी आय में वृद्धि होगी. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है. आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा ताकि बचत बढ़ सके.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है. प्रेमी जोड़ों के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. आपका तार्किक और शांत व्यवहार आपके पार्टनर को काफी प्रभावित करेगा. विवाह योग्य लोगों को किसी अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव मिलने की संभावना भी बनी हुई है.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: पिस्ता हरा
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में शुद्ध जल अर्पित करें. अपने कार्यक्षेत्र में जाते समय किसी हरे रंग की वस्तु (जैसे रूमाल या कलम) का उपयोग अवश्य करें. इससे आपकी विश्लेषण शक्ति और बढ़ेगी, बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है. आपके परिवार में किसी मंगल कार्य या शुभ आयोजन की तैयारी शुरू हो सकती है, जिससे घर का वातावरण पूरी तरह से हर्षित और खुशहाल हो जाएगा. सभी सदस्य मिलजुलकर काम करेंगे. जीवनसाथी का आपको हर कदम पर पूर्ण सहयोग.
- व्यापार और नौकरी: आज आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों में काफी मजबूती आएगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में यदि आप साझेदारी वाले किसी नए कार्य को लेकर विचार कर रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में ध्यान लगाने की क्षमता में वृद्धि होगी. करियर के क्षेत्र में आने वाली छोटी-बड़ी बाधाएं दूर होंगी और आपको नई दिशाएं मिलेंगी. युवाओं को कोई नया कोर्स या स्किल सीखने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य और बेहतरीन रहेगा. घर के खुशहाल माहौल के कारण मानसिक तनाव काफी कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि, अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें ताकि पेट संबंधी कोई भी अप्रिय परेशानी आपको घेर न सके.
- आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार और साझेदारी से आने वाले अच्छे लाभ से आर्थिक पक्ष काफी सुधरेगा. इसके अलावा, पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है, जिससे आपकी बचत बढ़ाने में मदद मिलेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा. आपसी समझ और विश्वास में और गहराई आएगी. विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच का प्रेम और तालमेल बना रहेगा, जिससे रिश्ते में प्यार और मिठास बनी रहेगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: फिरोजी हरा
- उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में फिरोजी रंग के फूल अर्पित करें. व्यापार में सफलता और साझेदारी में लाभ के लिए अपनी जेब में 6 अनाज या एक चांदी का सिक्का रखकर ही घर से निकलें.
- बाकी भी दें
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए बेहद शुभ और फलदायी है. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे और लंबे समय से चल रही किसी खामोशी या टेंशन दूर होगी. किसी पुराने विवाद का समाधान मिलने से मन में बड़ी राहत होगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन उत्कृष्ट है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी, जिससे नौकरी में वरिष्ठों का भरोसा आप पर काफी बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद है. व्यापार में आपके द्वारा अपनाई गई कोई नई रणनीति लाभदायक रहेगी, जिससे बिजनेस बढ़ेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने में सफलता मिलेगी. किसी भी जटिल कार्य या प्रोजेक्ट का समाधान आसानी से मिल जाएगा, जिससे करियर के नए अवसर खुलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा भी अपने लक्ष्य की ओर अच्छी तरह बढ़ेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर रहेगा. पुरानी थकान और मानसिक तनाव दूर होगा, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे. सुबह का समय योग और व्यायाम के लिए उत्तम है. बस अपने खान-पान का ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत रहने वाला है. व्यापार से आने वाला लाभ और नौकरी में मिली सराहना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी. रुके हुए धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित जीवन में प्यार और समझदारी का बेहतरीन माहौल बना रहेगा. लव मैरिज के लोगों के लिए भी दिन अच्छा है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गहरा लाल
- उपाय: सुबह के समय किसी भगवान को गहरे लाल रंग का फूल अर्पित करें. इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और अपने दिन की शुभ शुरुआत करें. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहद शुभ और फलदायी रहने वाला है. आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. इस दौरान घर का वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. सभी के बीच प्रेम और मेलजोल काफी बढ़ेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी. आपके कामकाज से जुड़े नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा, यात्रा और करियर से जुड़े मामलों में आज शुभ समाचार मिल सकता है. उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिससे आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक तनाव और चिंता काफी कम होगी. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित आहार का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापार में बने नए संपर्कों से आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं. साथ ही, पुराने फंसे हुए धन की वापसी होने से आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन बेहद अच्छा है. प्रेमी जोड़ों के बीच प्यार और आपसी समझ में बढ़ोतरी होगी. अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जाने से रिश्ते में और अधिक मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह के समय किसी भगवान के मंदिर में दीपक और धूपबत्ती जलाएं. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज का दिन काफी सकारात्मक और शुभ रहेगा. परिवार के सदस्यों को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी सलाह बहुत काम आएगी. घर का वातावरण शांत रहेगा और आपके सही मार्गदर्शन से सभी प्रसन्न रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आज आपकी कार्यकुशलता और लगन की सब ओर से भरपूर सराहना होगी. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से काफी खुश हो सकते हैं. व्यापारियों को आज नई योजनाओं पर विचार करने का समय मिलेगा, लेकिन बड़े निवेश से पहले बाजार की अच्छी तरह जांच कर लें.
- करियर और शिक्षा: दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. जो छात्र उच्च शिक्षा या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय उत्तम है. अपने करियर को लेकर गंभीरता से सोचें और भविष्य का नक्शा तैयार करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. किसी भी तरह के मानसिक तनाव और चिंता से दूर रहने की कोशिश करें. नियमित योग और ध्यान आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. अपनी दिनचर्या का पालन करें ताकि शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज धैर्य रखना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से बचें. निवेश के मामले में पूर्ण संयम बरतें, धीरे-धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत भी बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. अपने पार्टनर के साथ भावनाओं को खुलकर साझा करें, इससे रिश्ते में प्यार और मिठास आएगी. विवाहित जोड़ों को एक-दूसरे के प्रति समझदारी दिखानी होगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: कॉफी ब्राउन
- उपाय: सुबह के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूरे रंग की वस्तु या भोजन दान करें. इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण और खुशहाल रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच से परिवार के किसी पुराने और गंभीर मुद्दे का स्थायी समाधान निकलेगा. घर के बड़े आपके निर्णयों की प्रशंसा करेंगे. इसके अलावा, मित्रों का सहयोग पारिवारिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में मददगार साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: नई तकनीक और रचनात्मक सोच आपको कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाएगी. नौकरी में आपके द्वारा दिए गए नए विचारों की अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना होगी. व्यापार में ऑनलाइन विस्तार करना अत्यंत लाभदायक रहेगा, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ मजबूत करें.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए नई तकनीक और इनोवेशन से जुड़ी पढ़ाई अत्यंत लाभदायक रहेगी. आपके इनोवेटिव आइडियाज आपके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेंगे. यदि आप किसी नई स्किल या शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो उसमें आपको शानदार सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहने की आवश्यकता है. लगातार तकनीकी उपकरणों के उपयोग से आंखों में तनाव या सिरदर्द हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें. नियमित योग और प्राणायाम मानसिक शांति बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. ऑनलाइन व्यापार से अच्छा मुनाफा और नौकरी में मिली प्रशंसा से आय में वृद्धि के नए स्रोत खुलेंगे. पुराने निवेशों से भी अच्छा रिटर्न मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में नई ताजगी बनी रहेगी. आपकी रचनात्मक सोच और अनोखे तरीके से आपका पार्टनर बहुत प्रभावित होगा. विवाहित जोड़ों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- उपाय: सुबह उठने के बाद इलेक्ट्रिक ब्लू रंग का कोई वस्त्र जरूर पहनें. काम से निकलने से पहले घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पित करें, इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से आपको गहरी मानसिक शांति मिलेगी. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की मुस्कान आपके चेहरे पर भी मुस्कान ला देगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपके शांत और संतुलित व्यवहार से आपको बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापार में किसी भी तरह के विवाद या गलतफहमी को समझदारी और शांति से निपटाएं. गुस्सा या जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि आपकी विनम्रता और शांत दृष्टिकोण ही आपके कठिन काम को सफल बनाएगा.
- करियर और शिक्षा: कला, लेखन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा. आपकी रचनात्मकता और सृजनशीलता चरमोत्कर्ष पर होगी. छात्रों को पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाने पर शानदार और अपेक्षित परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज योग और ध्यान आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. यह न केवल आपकी शारीरिक थकान को दूर करेंगे, बल्कि मानसिक तनाव से भी स्थायी मुक्ति दिलाएंगे. सुबह की ताजी हवा और हल्की व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन वित्तीय रूप से स्थिर रहेगा. आय के स्रोत मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन बचत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी तरह के जोखिम भरे वित्तीय निवेश से आज बचना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी सुहाना और रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और भी मजबूत होगा. शांतिपूर्ण बातचीत से रिश्तों में मिठास आएगी और पुराने मतभेद भी दूर होंगे.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: लैवेंडर
- उपाय: सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के मंदिर में जाकर ईश्वरीय आकृति या दीपक के सामने लैवेंडर रंग का फूल अर्पित करें. इसके बाद कुछ समय शांति से ध्यान करें.
Weekly Rashifal 2-8 August 2026: मंगल का मिथुन में गोचर इस सप्ताह सभी राशियों पर क्या पड़ेगा असर, मेष-मीन तक राशिफल देखें
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