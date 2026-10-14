Tula Rashifal: 14 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि (शारदीय नवरात्र का चौथा दिन, मां कुष्मांडा पूजा) पूरे दिन रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग, सर्वाअमृत योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में (आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव धन, संचित कोष, वित्तीय प्रबंधन, अनुभवी सलाह, ज्ञान-कौशल की प्रशंसा व पारिवारिक सामंजस्य स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपको अपने वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) और बजट को संतुलित रखने में थोड़ी मुश्किलों या उलझनों का सामना करना पड़ सकता है; नकदी प्रवाह और आकस्मिक खर्चों पर बारीकी से नजर रखना आवश्यक होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो शुभ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए रुके कामों को व्यवस्थित करने, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से मुनाफे और नए उद्यमियों पर बुजुर्गों के आशीर्वाद का रहेगा.

रुके हुए व्यावसायिक कार्यों को करें व्यवस्थित: व्यापार में पिछले काफी समय से अटके या पेंडिंग पड़े व्यावसायिक कार्यों को दोबारा सुचारु और व्यवस्थित करने का यह सबसे उपयुक्त समय है; हालांकि किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण निर्णय को अंतिम रूप देने से पहले उसके नफे-नुकसान पर अच्छी तरह सोच-विचार अवश्य कर लें.

अनुभवी व्यक्ति की सलाह दिलाएगी बड़ा प्रॉफिट: बिजनेस में किसी वरिष्ठ, तजुर्बेकार या अनुभवी व्यक्ति का व्यावसायिक परामर्श आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा; उनकी सटीक रणनीति से आपको कारोबार में शानदार प्रॉफिट हासिल होगा.

न्यू बिजनेसमैन पर रहेगा वृद्धों का आशीर्वाद: नए उद्यमियों (New Entrepreneurs) पर परिवार और कुल के वरिष्ठ व वृद्ध जनों का पूरा आशीर्वाद बना रहेगा; उनके संबल से आप आत्मविश्वास के साथ नए सौदों में हाथ डालेंगे.

विपरीत लिंगी से मिलेगा लाभ: व्यावसायिक गतिविधियों या साझेदारी में आपको विपरीत लिंगी (Opposite Gender) व्यक्तियों से अच्छा सहयोग और अप्रत्याशित वित्तीय फायदा मिल सकता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अत्यधिक कार्यभार के कारण ओवरटाइम करने और अपने ज्ञान व कौशल के दम पर सराहना पाने का रहेगा.

वर्कलोड के कारण करना पड़ेगा ओवरटाइम: ऑफिस में आज त्योहार पूर्व की व्यस्तता और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स के चलते अत्यधिक कार्यभार (Workload) बना रहेगा; काम को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए आपको सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक समय तक यानी ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ेगा.

ज्ञान और कौशल की होगी जमकर तारीफ: कार्यक्षेत्र में आपकी गहरी समझ, अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान और तकनीकी कौशल के लिए उच्चाधिकारियों व प्रबंधन से खुलकर तारीफ सुनने को मिल सकती है; ऑफिस में आपका सम्मान और पेशेवर कद बढ़ेगा.

करियर की चिंताओं को खुद पर न होने दें हावी: करियर की किसी बात या आगामी प्रोजेक्ट को लेकर मन में अनावश्यक तनाव न पालें, अपनी स्वाभाविक क्षमता से काम को आगे बढ़ाएं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा घरेलू सामंजस्य और सुखी प्रेम जीवन का सुखद वातावरण तैयार कर रहा है.

परिवार के साथ रहेगा सामंजस्यपूर्ण रिश्ता: घर-परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सामंजस्यपूर्ण, आत्मीय और मधुर बने रहेंगे; किसी भी घरेलू विषय पर सभी की आम सहमति देखने को मिलेगी.

सुखी प्रेम जीवन से रहेंगे पूरी तरह संतुष्ट: लव लाइफ बिता रहे जातक अपने पार्टनर के प्रेम, समर्पण और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न व संतुष्ट रहेंगे; आपसी समझ बढ़ने से प्रेम संबंधों में परिपक्वता और स्थायित्व आएगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन हर दृष्टिकोण से उत्कृष्ट और शानदार रहने वाला है. छात्र अपनी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे, वहीं कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने संबंधित फील्ड में अपने असाधारण प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा; करियर के किसी उलझे हुए मुद्दे या अत्यधिक मानसिक भागदौड़ की वजह से सिरदर्द, थकावट या बेचैनी परेशान कर सकती है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें. ताजा व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां कुष्मांडा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: बुधवार और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को कुम्हड़े (पेठे) की मिठाई अथवा मालपुए का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नमः' अथवा 'सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च. दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही बुधवार होने के कारण भगवान श्री गणेश को दूर्वा की 21 गांठें और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें.

किसी छोटी कन्या को फल या हरी चूड़ियां भेंट करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वित्तीय प्रबंधन की मुश्किलें दूर होंगी, अनुभवी की सलाह से व्यापार में भारी मुनाफा होगा, ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ेगा और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.