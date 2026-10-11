Tula Rashifal: 11 अक्टूबर 2026, रविवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (शारदीय नवरात्र घटस्थापना व मां शैलपुत्री पूजा) रात्रि 09:32 तक रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 10:33 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद स्वाति नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज सुबह 10:04 के बाद कन्या राशि से निकलकर आपकी ही राशि तुला में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, सुख-समृद्धि, मधुर वाणी, निर्णय क्षमता, दांपत्य प्रेम व आत्मबल स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप स्वयं को आंतरिक रूप से सुखी, संतुष्ट और धन-धान्य से परिपूर्ण महसूस करेंगे; आपकी वाणी अत्यंत मृदु और प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर स्वतः आकर्षित होंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद शानदार मुनाफे, सरकारी नियमों की पड़ताल और नए उद्यमियों को मित्रों के सहयोग का रहेगा.

कड़े कॉम्पिटिशन में भी कमाएंगे अच्छा मुनाफा: बाजार में भारी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा (Competition) होने के बावजूद आपकी कमर्शियल गतिविधियां बेहद सुचारु और बेहतर रहेंगी; आप अपनी समझदारी और सर्विस क्वालिटी के दम पर बाजार से बहुत अच्छा मुनाफा कमाने में सफल रहेंगे.

सरकारी काम से पहले जुटाएं उचित जानकारी: रविवार के दिन यदि आप किसी सरकारी औपचारिकता, टेंडर, लाइसेंस या प्रशासनिक दस्तावेज से जुड़े काम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हाथ डालने से पहले उसके नियमों की पूरी और उचित जानकारी लेना बेहद जरूरी है; आधी-अधूरी जानकारी से परेशानी हो सकती है.

न्यू बिजनेसमैन को मित्रों के सहयोग से लाभ: नए कारोबारियों (New Businessmen) को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या खास काम को करते समय अपने अनुभवी मित्रों का सहयोग अवश्य लें; मित्रों की सही सलाह से व्यापारिक स्थिति में तेजी से सुधार आएगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के बल पर पेंडिंग काम पूरे होने, विरोधियों से सतर्क रहने और दिन के उतार-चढ़ाव को संभालने का रहेगा.

किस्मत के साथ से पूरे होंगे लंबित कार्य: वर्कस्पेस पर आज आपकी किस्मत और प्रबल ग्रह-गोचर आपके साथ खड़े रहेंगे; पिछले काफी समय से अटके या पेंडिंग पड़े हुए जटिल आधिकारिक कार्य आसानी से पूरे हो जाएंगे.

विरोधियों से रहें अलर्ट, दिन में रहेंगे उतार-चढ़ाव: एंप्लॉयड पर्सन को कार्यक्षेत्र से जुड़े कुछ संवेदनशील कार्यों में अपने गुप्त विरोधियों और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है; कामकाज के लिहाज से आज का दिन मिले-जुले उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

दोपहर बाद स्थितियां मुड़ेंगी आपके पक्ष में: सेहत और मानसिक ऊर्जा के लिहाज से दोपहर तक स्थितियां थोड़ी कमजोर या सुस्त रह सकती हैं, लेकिन दोपहर बाद परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी और आप सक्रिय महसूस करेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दांपत्य जीवन में गहरा प्रेम और शॉपिंग की खुशियां लेकर आया है.

जीवनसाथी संग शॉपिंग से बढ़ेगा प्यार: संडे और नवरात्र के पहले दिन का पूरा आनंद लेते हुए आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर शॉपिंग (Shopping) करने की बेहतरीन प्लानिंग बना सकते हैं; एक-दूसरे को समय देने से दांपत्य जीवन में प्यार और रोमांस कई गुना बढ़ेगा.

बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहस से बचें: घर-परिवार में बच्चे की पढ़ाई (Study) या करियर की आदतों को लेकर आप उनके साथ किसी तीखी बहस में उलझ सकते हैं; डांटने या जिद करने के बजाय प्यार और समझाइश से बात करें ताकि घरेलू शांति बनी रहे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अभिभावकों के साथ सामंजस्य बिठाने और अध्ययन की सही दिनचर्या बनाने का है. छात्र-छात्राएं पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या जिद में न आएं; बड़ों के मार्गदर्शन को समझकर अपनी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम बना रहेगा. हालांकि, दोपहर तक हल्का आलस्य, सिरदर्द या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद ऊर्जा का स्तर स्वतः सुधर जाएगा. सुपाच्य सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय देवी शैलपुत्री के ध्यान व प्राणायाम को दें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: रविवार और शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घटस्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें. मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय के दूध से बनी मिठाई अथवा पेड़े का भोग लगाएं और 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं श्रीं शैलपुत्री दुर्गायै नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत, रोली और लाल पुष्प डालकर 'ॐ आदित्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद छोटी कन्या को फल या वस्त्र भेंट करें; इससे लग्न भाव के चंद्रमा से सुख-समृद्धि और मृदुभाषिता में वृद्धि होगी, मालव्य योग से कॉम्पिटिशन में विजय और व्यापारिक लाभ मिलेगा, कार्यक्षेत्र के विरोधियों का शमन होगा और दांपत्य जीवन में आजीवन मधुरता बनी रहेगी.

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