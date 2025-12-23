Singh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए गुड लक और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगी. जीवन के लगभग हर क्षेत्र में आपको शुभता और सफलता का अनुभव होगा. आपकी सूझबूझ और आत्मविश्वास बड़े से बड़े कार्य को आसान बना देंगे. लंबे समय से अटके काम अब गति पकड़ेंगे और मन संतुष्ट रहेगा.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. यदि आप रोजगार की तलाश में थे तो मनचाहा अवसर मिल सकता है. ऑफिस में सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. हालांकि कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए वर्किंग स्टाइल में बदलाव जरूरी होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के लिहाज से सप्ताह काफी शुभ है. बिजनेस एक्सटेंड करने की प्लानिंग सफल हो सकती है. आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. हालांकि बिजनेसमैन को धन के लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. मनचाहा लाभ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुराने निवेश से फायदा मिलने के योग हैं और सेविंग्स में भी इजाफा होगा.

लव और फैमिली राशिफल

रिलेशनशिप के लिहाज से यह सप्ताह अनुकूल है. भाई-बहनों के साथ प्रेम और विश्वास बना रहेगा. प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. संतान सुख की प्राप्ति होगी. वीकेंड पर घर में किसी विशेष सफलता को लेकर सेलिब्रेशन का माहौल बन सकता है.

हेल्थ राशिफल

सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. मानसिक रूप से भी आप ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे.

युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल

युवाओं के लिए यह समय आगे बढ़ने और खुद को साबित करने का है. स्टूडेंट्स को मेहनत का पूरा फल मिलेगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या यह सप्ताह करियर के लिए शुभ है?

हाँ, करियर में उन्नति और प्रशंसा के प्रबल योग हैं.

Q2. बिजनेस में किन बातों का ध्यान रखें?

धन के लेन-देन में सावधानी और सोच-समझकर निर्णय लें.

Q3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?

परिवार में सुख-शांति रहेगी और खुशी के अवसर बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.