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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShiv Temple: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां शिवलिंग का रंग अपने आप बदलता है! जानिए क्या है रहस्य

Shiv Temple: देश का ऐसा शिव मंदिर, जहां शिवलिंग का रंग अपने आप बदलता है! जानिए क्या है रहस्य

Shiv Temple: भारत में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहां शिवलिंग का रंग बदलने की मान्यता प्रचलित है. जानिए इस अनोखी परंपरा, धार्मिक मान्यता और मंदिर के महत्व के बारे में.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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Shiv Temple: सावन के पावन महीना 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) से शुरू हो रहा है. ऐसे में भगवान शिव के प्राचीन और रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. भारत में कई ऐसे शिव मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.

इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां स्थित दक्षिणमुखी महाकाल शिवलिंग के बारे में यह मान्यता प्रचलित है कि समय और पूजा-अर्चना के अलग-अलग चरणों में इसके स्वरूप और रंग में परिवर्तन दिखाई देता है. इसे श्रद्धालु भगवान शिव की दिव्य लीला मानते हैं.

ध्यान रहे कि शिवलिंग का रंग बदलने की बात धार्मिक मान्यताओं और श्रद्धालुओं के अनुभवों पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, शिवलिंग के बदलते स्वरूप का उल्लेख कई धार्मिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं में मिलता है. इसका आध्यात्मिक अर्थ यह माना जाता है कि भगवान शिव सृष्टि के हर परिवर्तन के प्रतीक हैं. इसलिए भक्त इसे शुभ संकेत और दिव्य उपस्थिति के रूप में देखते हैं.

कौन-सा है यह मंदिर?

यह मान्यता मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है. यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां विशेष भीड़ रहती है.

क्यों कहा जाता है कि शिवलिंग का रंग बदलता है?

मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, भगवान महाकाल का स्वरूप दिनभर होने वाले अलग-अलग श्रृंगार, भस्म आरती, चंदन, भस्म, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री के कारण अलग-अलग दिखाई देता है. कई श्रद्धालुओं का मानना है कि कभी शिवलिंग गहरा काला, कभी धूसर और कभी हल्का आभामय नजर आता है. भक्त इसे भगवान शिव की चमत्कारी लीला मानते हैं.

क्या कहती है धार्मिक मान्यता?

धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव को निराकार और अनंत माना गया है. इसलिए उनके स्वरूप में दिखाई देने वाले परिवर्तन को भक्त आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं. मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने वाले भक्तों को भगवान शिव विशेष कृपा प्रदान करते हैं.

वैज्ञानिक दृष्टि क्या कहती है?

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी पत्थर के रंग में नमी, तापमान, तेल, जल, भस्म, चंदन, प्रकाश और वातावरण के प्रभाव से बदलाव दिखाई दे सकता है. हालांकि मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं आस्था का विषय हैं.

सावन में क्यों बढ़ जाता है महत्व?

सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है. इस दौरान भक्त जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और विशेष पूजा करते हैं. इसलिए इस समय महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन का महत्व और भी बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें- Kanwar Yatra 2026: चार बेटे रहे पीछे, बहू बनी आधुनिक श्रवणकुमार! सास को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक पैदल यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 26 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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Lord Shiva Shiv Temple Shivling MAHAKALESHWAR TEMPLE Sawan 2026
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